Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Je n'arrive pas à y croire". Quelques minutes seulement après son sacre, Maëlle, 17 ans ne réalise toujours pas ce qui lui arrive. Il y a un an, la jeune femme ne s'imaginait pas participer à The Voice et encore moins remporter l'émission musicale de TF1. Et pourtant, après une audition à l'aveugle remarquée et quelques duels plus tard, c'est bien elle qui a remporté 55,3% des voix lors de la Grande Finale de The Voice. "Une victoire inespérée" d'après les dires du talent coaché par Zazie. Sur les réseaux sociaux, ses anciens camarades de jeu ont été nombreux à féliciter Maëlle. A commencer par Raffi Arto, qui s'est emparé de son compte Twitter afin de féliciter sa coéquipière. "Je félicite la superbe @maelleoff7 pour sa victoire elle le mérite amplement. Un gros merci aussi à toute la production de @TF1 qui nous ont permis de donner le meilleur de nous même chaque samedi sur scène. Cette expérience , cette aventure était juste MAGIQUE", a-t-il tweeté.



Il y a également Karolyn, talent de cette saison 7, qui a tenu à féliciter Maëlle pour sa victoire sur Twitter. "Bravo ma Maëlle #TheVoice7 oh top !!!", a-t-elle écrit hier soir. D'autres anciens talents et gagnants de The Voice ont laissé un message à la jeune femme. Slimane, qui a remporte l'émission il y a deux ans a laissé éclater sa joie sur les réseaux sociaux. "Félicitation à Maëlle content d’accueillir enfin une fille dans la famille", a-t-il tweeté. Lisandro Cuxi, qui a remis le trophée à Maëlle a tenu à lui adresser ce tendre message sur Twitter : "Bravo Maëlle !!!".

D'autres célébrités stars du petit et grand écran ont félicité Maëlle sur Twitter. Christphe Beaugrand, qui a suivi la saison de très près est "fier" qu'une fille remporte The Voice. "Bravo Maëlle !!!!!! La grande gagnante de @TheVoice_TF1 !!! Enfin une fille ! Hein mon @nikosaliagas", a-t-il écrit. Florent Peyre, Vianney, Kendji... les stars ont été nombreuses à commenter la victoire du talent de Zazie.