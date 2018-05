Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Maëlle est la première gagnante de The Voice. Plébiscitée par le public et les coachs, la lycéenne a réalisé son rêve : devenir chanteuse. MYTF1 vous propose de revenir sur le parcours sans fausses notes de la jeune femme.

Après quinze semaines d’une compétition de haute voltige, le moment est venu de savoir qui remporte la septième édition de The Voice. Avec 55,3% des voix, c’est Maëlle, seule femme à être arrivée en finale, qui remporte The Voice ! Du haut de ses 17 ans, la lycéenne est parvenue à toucher le cœur des français. Avec sa voix sensible et son timbre de voix unique, elle est LA voix de 2018. Qui aurait cru que la jeune femme qui a posté sa vidéo sur internet il y a plus d'un an, remporterait l’émission ? Car c’est comme cela que tout a commencé pour elle. Alors qu’elle n’a que 16 ans, elle poste une cover sur MYTF1.

Repérée par les équipes de casting, elle passe, quelques mois plus tard les auditions à l’aveugle de The Voice. Sur scène, la jeune femme interprète Toi et Moi de Guillaume Grand, et là, la magie opère. Les trois coachs à se retourner sont comme subjugués par la voix de Maëlle. Hypnotisés, ils se battent tous pour l’obtenir, mais c’est Zazie qui obtient les faveurs de la jeune femme. De semaine en semaine, la compétition s’accélère mais le talent de Maëlle ne faiblit jamais. En duel face à Gulaan, la jeune femme livre une prestation magistrale sur scène qui ne laisse personne indifférent. Leur duo sur Fragile de Sting émeut les quatre coachs et le public, qui pleurent à chaudes larmes. Puis, lors de l’Audition Finale, Maëlle bluffe encore une fois le jury en reprenant Wicked Game de Chris Isaak. C’est d’ailleurs cette ultime prestation qui mène la jeune femme aux Grands Directs de The Voice saison 7.

Autre prestation notable de Maëlle, sa reprise de Diego Libre dans sa tête de France Gall. C’est d’ailleurs cette chanson qui départage la jeune femme de sa concurrente, B. Demi-Mondaine et lui permet d’aller en finale. « Touchante », « sincère », les adjectifs pour nommer les prestations de la lycéenne ne manquent pas. En remportant The Voice saison 7, Maëlle réalise son rêve : devenir chanteuse. Dans quelques mois, elle enregistrera son premier album studio, à l’instar de Lisandro Cuxi et Slimane, les deux derniers talents à avoir remporté l’aventure, juste avant elle.