Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

La grande gagnante de "The Voice 7" était sur le plateau de "Quotidien" lundi 14 mai. Elle a fait des confidences sur son parcours dans l’émission, ses projets musicaux à venir et en a profité pour adresser un petit message à Vianney !

Maëlle est le premier talent féminin à remporter The Voice. À tout juste 17 ans, la petite protégée de Zazie a été plébiscitée ave 55,3% des votes du public. Invitée dans Quotidien lundi 14 mai dernier, elle s’est confiée sur son ressenti au moment de sa victoire mais aussi sur ses projets. La jeune fille de 17 ans n’en revient toujours pas. "Je ne sais même pas comment je suis arrivée jusqu’ici !", a-t-elle lâché. Mais, une chose est sure, elle compte bien continuer sa carrière dans la musique. Enfin, la bourguignonne va d’abord passer le Bac de Français dans un mois !

Après son examen, elle a révélé à Yann Barthès qu’elle allait plancher sur son premier album puisque le show musical de TF1 lui a permis de décrocher un contrat avec Universal Music. Mais la lycéenne veut prendre son temps pour "faire quelque chose qui lui ressemble". Et elle a visiblement des idées pour une future collaboration sur son premier opus.

Lors de la grande finale de la septième saison de The Voice, Maëlle avait chanté en duo avec Vianney sur le titre Je m’en vais. "C’était un des plus beaux moments que j’ai pu vivre sur The Voice", a-t-elle révélé sur TMC avant d’adresser un message à l’artiste. "Si je pouvais travailler avec quelqu’un, ce serait avec Vianney. J’aimerais beaucoup", a affirmé la jolie brune. Un "clin d’œil" à celui qui l’a soutenue sur l’ultime prime du programme mais aussi sur les réseaux sociaux avec sa victoire. Alors, bientôt un duo Maëlle/Vianney ? Affaire à suivre.