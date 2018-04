Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Finaliste de "The Voice 7", Maëlle a eu droit à un cadeau de choix par le conseil départemental de Saône-et-Loire, département dont elle est originaire.

Les fans des talents de The Voice 7 sont dans les starting-blocks ! Ils se préparent activement à un tournant très attendu dans le concours musical de TF1 : le début des directs. Il faut dire que pour la première fois depuis le début de cette saison 7 de The Voice, ils vont enfin pouvoir voter pour soutenir leur talent préféré. Parmi les 16 artistes qui joueront leur place en direct dans The Voice 7 figure la jeune Maëlle.

Coachée par Zazie, la jeune chanteuse a fait sensation aussi bien lors des auditions à l’aveugle grâce à sa reprise de Toi et moi de Guillaume Grand que lors de l’audition finale où elle a bluffé avec Wicked Games de Chris Isaak. Son duel avec Gulaan, sur Fragile de Sting (à revoir ci-dessous) a également marqué les esprits. En totale communion, les deux talents ont offert un moment particulièrement émouvant, à tel point que les quatre coachs ont fondu en larmes à la fin de la prestation.

En compétition samedi soir face à Edouard Edouard, B. Demi Mondaine et Liv Del Estal, Maëlle peut compter sur le soutien de son département d’origine. Le Conseil Départemental de Saône-et-Loire a en effet affiché, sur les grilles à l’entrée de l’espace Duhême à Mâcon, le jolis minois de Maëlle. "Le Département de Saône-et-Loire avec Maëlle", peut-on lire sur cette banderole dont la photo, mise en ligne sur Twitter, a été retweetée par Nikos Aliagas. Selon Le Journal de Saône-et-Loire, la ville de Tournus devrait elle aussi avoir prochainement sa banderole en soutien à la jeune protégée de Zazie.









Rendez-vous ce samedi à 21h sur TF1 pour les directs de The Voice.