Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

C’est une équipe 100% féminine pour Zazie ! À l’issue du quart de finale de l’émission, Maëlle et B. Demi-Mondaine ont réussi à se qualifier pour l’étape suivante. Ce samedi 5 mai, les deux jeunes femmes ont de nouveau offert des prestations incroyables aux téléspectateurs. Et elles ont réussi à conquérir le cœur du public et des coachs avec des morceaux puissants.

Pour se démarquer sur le plateau de TF1, B. Demi-Mondaine a choisi d’interpréter un titre mythique, Show must go on de Queen. Un morceau très puncky, qui colle à la peau de cette maman rockeuse. De son côté, Maëlle a chanté Diego, libre dans sa tête de France Gall, dont la reprise de Johnny Hallyday résonne encore dans le cœur du public après la disparition du Taulier. Un moment à la fois fort et émouvant, qui a séduit Zazie.

Mais pendant cette demi-finale, les coachs n’ont plus le pouvoir de départager leurs talents. Seul le public décide ! Zazie a donc dû attendre le verdict des votes, dévoilé par le présentateur Nikos Aliagas, pour savoir qui des deux chanteuses allait continuer le concours. C’est finalement Maëlle qui continue l’aventure ! Vous la retrouverez donc pour la grande finale du show musical, samedi 12 mai prochain dès 21 heures sur TF1.