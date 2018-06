Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Il y a deux semaines, Mika, l’un des coachs emblématiques de The Voice, publiait sur son compte Instagram des photos de lui à l’Elysée, une aux côtés d’Emmanuel Macron et l’autre en compagnie de Brigitte Macron. Ce dernier assistait en effet le 18 mai dernier à un dîner organisé par le couple présidentiel. « Vendredi dernier j’ai eu l’honneur et surtout le plaisir de dîner avec le Président et son épouse Brigitte, ainsi que quelques amis communs. Une soirée chaleureuse et inoubliable, » avait alors écrit le chanteur en guise de légende. Une fierté d’autant plus grande pour Mika qui a, sans doute, appris ce soir-là que le président de la République était un grand fan du télé-crochet de TF1.

En effet, selon Le Journal du Dimanche qui relatait cette soirée dans ses colonnes, Emmanuel Macron aurait confié son penchant pour l’émission présentée par Nikos Aliagas et qui a vu la victoire de Maëlle le 12 mai dernier. « Le Président est un grand fan de The Voice, » ont ainsi révélé ce dimanche 3 juin nos confrères de l’hebdomadaire. « A ses yeux, le télé-crochet de TF1 est 'une émission de bienveillance et de mérite', » continue Le JDD citant ainsi les propos du président de la République Emmanuel Macron.





Retrouvez la victoire de Maëlle lors de la finale de cette 7e saison de The Voice :