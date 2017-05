Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après 12 semaines de shows acharnés, il est temps pour les talents de la Team Zazie de s’affronter pour les grands directs de The Voice. Ils sont 16. 16 chanteurs répartis dans quatre équipes. Pour la coach féminine de la saison 6, quatre artistes vont se jeter dans l’arène samedi 20 mai. En attendant le jour J, MYTF1 fait le point sur ces voix d’or qui ont montré qu’ils avaient l’étoffe d’un vrai artiste.

Emmy Liana

Douce, fragile et forte à la fois. A seulement 20 ans, la jeune femme issue d’Argenteuil, en région parisienne a toujours baigné dans la musique. C’est d’ailleurs en famille qu’elle a commencé à chanter pour la première fois. Très timide, la jeune fille a une scolarité mouvementée et c’est grâce à la musique qu’elle comprend qui elle est vraiment. Elle décide alors de tout arrêter pour se consacrer entièrement à sa passion. The Voice est l’occasion pour la jeune femme de prendre sa revanche sur ses années difficiles, et surtout une chance de prouver à son entourage qu’elle a réellement trouvé sa voie.

Matthieu

L’agréable « surprise » de Zazie a tout d’une rockstar. Même look, même voix, même démarche… Le jeune homme de 24 ans a conquis la coach qu’il méritait d’aller encore loin dans l’aventure. Cette passion pour la musique, c’est à son frère qu'il la doit. Membre d’un groupe de musique, le jeune homme commence à apprendre, en autodidacte, la guitare dans l’espoir de jouer avec lui, tout en composant ses propres chansons. Quelque temps plus tard, par un coup du destin, il devient le chanteur de ce groupe. Aujourd’hui, Matthieu est plus que jamais soutenu par son père qui croit en son talent ; c’est d’ailleurs lui qui l’inscrit au concours malgré les réticences de son fils. Pour son épreuve ultime, il a mis tout le monde d’accord sur Fresh de Cool and the Gang. Une reprise personnelle à la sauce rock qui a fait l’unanimité chez les quatre coachs. Rendez-vous pour les directs !

Nicola Cavallaro



Comment passer à côté de Nicola Cavallaro. Ce sicilien de 25 ans à la voix rauque et puissante a toute simplement électrisé les coachs lors de son audition à l’aveugle sur Fallin d’Alicia Keys. Il faut dire que le talent revient de loin. A 19 ans, il s’engage dans l’armée italienne où il devient parachutiste. Dans les moments difficiles, le jeune homme se réfugie dans la musique. Au bout d’un an, il quitte l’armée, préférant s’orienter vers des études de médecine, pour devenir chirurgien. Mais la musique n’est jamais bien loin. Après avoir tenté sa chance dans la version italienne du programme, il tente sa chance en France pour partager sa passion pour la musique. Et c’est un succès. Pour les directs, le jeune homme prévoit du lourd. Alors accrochez-vous !

Marvin Dupré

La belle surprise de Zazie accède aux directs ! Repêché par la coach féminine lors de la première salve des épreuves ultimes, le musicien peut être fier de lui. Avec son timbre de voix très particulier, il a bluffé M Pokora, Zazie, Mika et Florent Pagny avec sa reprise au piano de Let Me Love You de Major Laezer et Justin Bieber. Depuis toujours, le jeune homme se plait à réarranger les plus grands tubes mais surtout à créer de nouvelles mélodies, à composer ses propres chansons. Poussé par sa famille, il se lance tout de même dans des études d’économie, mais ne peut se résoudre à abandonner complètement sa passion. Auteur et même compositeur (il a composé la bande orginale du film Amis Publics avec Kev Adams), le jeune homme se lance dans l’aventure pour voir plus grand. Et c’est réussi !

Rendez-vous samedi 20 mai pour le premier direct de The Voice à 21h00 sur TF1 !