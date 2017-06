Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Il a l’étoffe d’une star américaine. Le jeune homme a pour modèle les showmans comme Justin Timberlake et Bruno Mars, mais pour cette demi-finale, le talent de M Pokora a décidé de jouer une autre carte. En effet, l’adolescent de 17 ans, a opté pour un titre de Calogero pour montrer une autre facette de son talent. Il reprend "Si seulement je pouvais lui manquer".



En reprenant ce titre, l’adolescent souhaite passer un message à une personne très particulière. "C’est une chanson que j’adresse à mon papa. Depuis que mes parents sont séparés, je n’ai pas de contact avec lui. J’aimerais qu’il me voie, qu’il m’appelle et me dise qu’il m’aime". Lors du coaching, M Pokora est touché par l’explication. "C’est un petit mec très courageux". C’est dans les bras de ce dernier que le jeune homme termine son coaching, envahi par le message de la chanson. D'ailleurs, en plateau, Lisandro ne parvient pas à garder ses larmes.

Si la voix et la technique sont maîtrisées, les larmes, elles coulent sur les joues du jeune homme pendant toute la prestation. M Pokora monte sur scène pour réconforter son talent submergé par le talent. "Ce soir, il n'a pas fait de la télé", rappelle M Pokora. "Il a réglé des choses avec lui-même, c’est quelqu’un qui vient de très loin, sa vie, elle est pas facile, et la musique lui permet de régler beaucoup de choses. Je suis très fier de lui. A 17 ans, il a osé faire quelque chose de très grand". Zazie ajoute : "Tout ce contrôle, c’est pour éviter de faire exploser la cocotte émotionnelle".