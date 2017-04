Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Les battles, c’est fini. Sur TF1, ce samedi soir, les derniers talents passaient cette difficile épreuve pour espérer atteindre la dernière étape avant les directs. Les coachs ont donné du fil à retordre et imposer de véritables challenges à leurs poulains : transformer un titre de Maître Gims, écrire un couplet de rap sur une chanson de Will I Am. Et, les talents n’ont pas démérité, bien au contraire.



Les internautes ont largement commenté les prouesses vocales des artistes en herbes. Évidement, ceux-là ont été touchés par l’élan de sympathie virtuel et ils n’ont pas hésité à remercier ces soutiens sur Twitter. Marvin Dupré, Alexandre Sookia, Valentin, Lucie, Nathalia, Marianne, Ry’m, Nyco Liliu, Vincent, Agathe, Will Barber et Matthieu ont adressé des messages chaleureux à l’adresse des quelques mots d’amour reçus sur la Toile à l’issue des battles. Certains talents, en ont même profité pour avoir adresser une pensée à l'égard des chanteurs qui n'ont pas eu la chance d'être sauvés pour la suite de The Voice.