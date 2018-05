Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ils l’ont promis, ils l’ont fait. Samedi soir, les quatre finalistes de The Voice ont rendu hommage à la chanteuse belge Maurane. Pour cela, les talents ont repris un titre phare du répertoire de la chanteuse : Sur un prélude de Bach, sorti en 1991. Mais avant de chanter, Nikos Aliagas a tenu à adresser ces quelques mots à cette artiste qui a marqué toute une génération : « C’est une part de notre patrimoine musical qui s’est envolé vers les étoiles en début de semaine de façoan violente, impromptue. Maurane était l’une des plus belles voix francophones. C’était une chanteuse intense, une belle personne, une belle âme aussi, touchante, aimante, généreuse. Ce soir, on pense très fort à elle et on voudrait lui dédier cette finale et notre façon d’honorer sa mémoire passe par la musique ».



C’est donc non sans émotion que Maëlle, Casanova, Raffi Arto et Xam Hurricane ont chanté à l’unisson ce morceaux aux paroles plus qu’équivoques. Si l’émotion s'est fait ressentir chez les quatre talents qui défendaient leur place, elle était décuplée chez les quatre coachs. Pascal Obispo n’a pu contenir ses larmes en entendant les talents reprendre la chanson de celle qu’il appelait sa « Claudine ». L’émotion s’est également fait ressentir chez Zazie qui a craqué en écoutant la reprise des quatre artistes sur scène. A la fin de leur prestation, les quatre talents se sont mis dos au public pour dire adieu à Maurane, dont le portrait était projeté sur grand écran.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à saluer le vibrant hommage à Maurane par les quatre finalistes de The Voice. « Merci beaucoup d’avoir rendu hommage à cette grande artiste qu’était Maurane », écrit une internaute. « Bouleversant, les larmes montent, merci The Voice », écrit une autre. Le lendemain de l’annonce de la mort de Maurane, les talents de la saison 7 avaient exprimé leur émotion via Twitter. « J’avais été si fier d’être félicité par Maurane après mon 1er direct. Choc instantané ce matin, je m’attendais à la voir arriver sur le plateau par surprise samedi tellement elle était assidue à l’émission. C’est avec ton interprétation de Starmania que j’ai grandi... RIP», écrivait le finaliste Xam Hurricane.