C’est le jour J ! En coulisses, coachs et talents s’activent pour fournir un show digne des plus grands ! Dans quelques heures, l’équipe de Zazie va se lancer dans l’arène. Au nombre de 9, les talents vont renouer d’effort une dernière fois, s’ils comptent accéder aux grands directs de The Voice. Car seuls trois d’entre eux seront choisi par la coach. Marius, Emmy Liyana, Alexandre Sookia, Hélène, Valentin Stuff, Matthieu, Will Barber, Nicola Cavallaro et Audrey vont se mesurer au public et coachs une ultime fois. Entre stress et précisions, rien ne sera laissé au hasard…

Il en est de même chez M Pokora. Le nouveau coach de The Voice a préparé ses talents pour ce soir… et ils sont prêts à faire le show. Ce soir, vous retrouverez la fougue de Lisandro, la précision d’Ann-Shirley, la délicatesse de Dilomé ou encore la fragilité de Sacha. Tous ont quelque chose à prouver. L’épreuve ultime est l’occasion pour eux de se dépasser dans leur retranchement. Que le meilleur gagne ! Côté musique, ce qui vous attend est grandiose. Les talents vous ont prévu une playlist explosive et éclectique. Céline Dion sera remise au goût du jour, tout comme Cool & The gang, Seal ou encore Le livre de la jungle.

Rendez-vous ce soir à 21h00 pour suivre l’épreuve ultime de The Voice, sur TF1 !