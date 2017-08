Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

A 15 ans, Amandine venue de Bretagne tente sa chance aux auditions à l'aveugle de The Voice. Sur la scène, elle tente sa chance sur Skinny Love de Birdy... Et la magie opère ! Émue aux larmes, Jenifer décide de lui offrir un cadeau....

Jeune fille timide et réservée, Amandine, qui vient tout droit de Bretagne tente l'aventure The Voice Kids pour ses parents. Il faut dire que ces derniers ont très vite cerné les prouesses vocales de leur fille. "Quand elle chante, elle a le cœur qui chante", déclarent son papa et sa maman dans son portrait. Alors sur la mythique scène de The Voice, la fillette décide de jouer sur l'émotion. En choisissant « Skinny Love » de la chanteuse Birdy, le pari de la jeune fille de 15 ans est plus que réussi...



Avant la fin de sa prestation, les trois coachs se retournent pour découvrir celles qui leur a mis les larmes aux yeux. M Pokora est le premier à prendre la parole. Il met en avant le look très recherché de la jeune fille ainsi que sa capacité à émouvoir. Avis partagé par Patrick Fiori qui avoue à la jeune fille qu'il a la gorge serré. A cette pluie de compliments, s'ajoutent ceux de Jenifer. La chanteuse a toute simplement "adoré" ce qu'elle vient d'entendre. "Merci de m'avoir si bien transportée, ça fait du bien les gens comme toi. Tu es jeune et tu réussis à avoir une sensibilité presqu'adulte". Elle met également en lumière la pureté du talent. "C'est pur, c'est sincère et tu es pleine d'humilité, j'adore, je t'adore vraiment beaucoup", conclut-elle.

Après ces belles déclarations, l'heure est venue pour Amandine de faire un choix : avec quel coach va-t-elle continuer l'aventure The Voice Kids ? Mais avant même que la jeune fille n'a le temps de prendre la parole, Jenifer surgit avec bouquet de fleurs à la main. "J'avais envie de t'offrir des fleurs, tu me fais rêver, tu vas aller très très loin", lui glisse-t-elle le bouquet à la main. Et c'est sûrement ce beau geste qui fait flancher la balance. La Bretonne élit Jenifer comme coach attitrée.