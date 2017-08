Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori s’apprêtent à reprendre leur rôle de coach dans The Voice Kids, les trois chanteurs ont dévoilé à MYTF1 quel genre d’enfants ils étaient : leur plus grosse bêtise, leur petit surnom, leur plus grande peur… Ils disent tout !

Ce samedi 19 août, c’est le grand retour de The Voice Kids ! Et en attendant le jour J, vendredi dernier, nous vous faisions découvrir en exclusivité les premières images de cette quatrième saison qui s’annonce des plus prometteuses. Vous avez ainsi pu découvrir les premiers talents qui vont tenter leur chance face à Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori lors des auditions à l’aveugle.

Mais c’est désormais aux trois coachs de se dévoiler un peu plus. A l’occasion d’une interview accordée à MYTF1, ces derniers sont revenus sur leur enfance. S’ils sont désormais des artistes accomplis, ils n’ont cependant pas oublié leur âme d’enfant. Et comme tous les enfants, il leur est arrivé de faire de grosses bêtises. Ainsi, Jenifer a avoué avoir pris l’avion toute seule à 13 ans pour rejoindre des amis en Corse. Elle avait alors menti à ses parents en prétextant une classe de neige. Patrick Firori a mis en rogne les siens quand il leur a dit qu’il avait fait du stop. Quant au père de M Pokora, il s’est mis dans une colère noire quand son fils a été mis « sous contrat » en 6e, ce qui voulait dire que la prochaine bêtise lui aurait valu le renvoi du collège.

Et comme tous les enfants, ils avaient également des aliments qui leur faisaient horreur. Ainsi, Patrick Fiori détestait les courgettes, Jenifer, les endives au jambon et plus surprenant, M Pokora, lui ne supportait pas les tomates.

Pour en savoir plus sur les trois coachs, découvrez d’autres secrets de jeunesse dans la vidéo ci-dessus. Ils évoquent leurs débuts, leur peur d’enfant, leur chanson fétiche de l’époque et bien d’autres choses...