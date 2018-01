Par SB | Ecrit pour TF1 |

Une jolie Colombienne au micro, un "Rude Boy" façon reggae et la folie s'empare de Pascal Obispo et Mika qui se lancent dans un collé-serré très olé olé ! Il fait chaud sur le plateau.

La Colombienne Dréa Dury a soufflé un vent caliente sur le plateau de The Voice. Un vent très chaud qui a réveillé les hormones de Pascal Obispo. Alors que la jeune femme interprète « Rude Boy » de Rihanna, le nouveau coach est emporté par le démon de la danse et se lance d’abord dans un « twerk » à sa façon et il fait une victime : Mika.

En effet, le chanteur remue du popotin sous les yeux d’un Mika complètement estomaqué. Visiblement, ce dernier a ensuite été touché par le même démon de la danse puisque c’est lui ensuite qui se met à danser. Alors que Pascal Obispo grimpe sur son fauteuil pour montrer son plus beau déhanché, son voisin immédiat le rejoint pour un petit collé-serré qui fait halluciner les autres coachs.



Pour la jeune femme, "en Colombie, normalement, on danse comme ça, vous avez bien fait". Dréa Dury a visiblement amené un peu de l’ambiance de son pays sur le plateau ce qui n’est pas pour déplaire aux garçons du jury. Même Florent Pagny, à l’opposé de Pascal Obispo se lâche et enchaîne les petits pas. Le booty-shake de Pascal Obispo n’aura malheureusement pas servi, ni les leçons d’espagnol de Florent Pagny puisque la piquante Colombienne rejoint l’équipe de Mika.