Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, Kelly et Enzo tentent leur chance dans The Voice. S’ils ont l’habitude de chanter en duo, c’est en solo qu'ils participent à l’émission.

Tous les deux lycéens, Enzo et Kelly partent à l’assaut de The Voice. Leur objectif : intégrer tous les deux l’émission. Amis dans la vie de tous les jours, les deux musiciens montent un groupe de musique pour mettre en commun leur passion pour le chant. D’ailleurs, c’est Enzo qui pousse son amie à participer au show musical avec lui… mais c’est séparément qu’ils tentent leur chance. Le jeune homme est d’ailleurs le premier à se jeter dans l’arène. Il décide de reprendre One Day du chanteur Asaf Avidan. D’un calme déconcertant, il ne laisse pas un seul instant paraître son stress. Avec sa voix puissante et envoûtante, il réussit à faire se retourner M Pokora au dernier moment. "Une stratégie", bien huilée pour l’interprète de Belinda.

M Pokora tient à souligner « les imperfections » dans la voix, mais il met cela sur le compte de la pression, qui ne l’a pas aidé à "passer certaines notes". Au-delà de ça, le chanteur aime le grain de voix et la musicalité du talent qui se présente face à lui. Il n’hésite pas à le complimenter. "T’as une musicalité qui est très intéressante, j’aime bien ce genre de voix, j’aime bien ton feeling, je suis content de ne pas avoir à me battre avec mes copains", lance-t-il, avant de conclure "tu as l’air d’être un bon petit mec". Zazie, est "contente" que le talent soit repêché par M Pokora. "J’ai senti que tu as eu peur, mais ça manquait un peu de colonne vertébrale, mais en même temps quand on te voit, tu es en pleine croissance, donc c’est vachement bien, car ce sont des choses que tu peux apprendre, alors bienvenue !", conclut-elle.

Son amie, Kelly, a eu moins de chance que lui. Sa reprise de Raggamuffin de la chanteuse Selah Sue n’a malheureusement pas séduit les dénicheurs de talents. Pour Mika et M Pokora, "tout a bien commencé, mais ça s’est dérouté petit à petit". Elle n’accédera pas aux Battles, contrairement à son ami Enzo. Désormais, le talent va devoir mettre les bouchées doubles. Il doit représenter son amie qui rentre chez elle bredouille. "Je suis à fond derrière toi", lui lâche-t-elle.