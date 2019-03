Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Estelle s’est toujours sentie différente physiquement. Longtemps la jeune fille n’arrivait pas à s’accepter. La musique lui a permis de reprendre confiance en elle. Cette jeune lyonnaise se consacre entièrement à sa passion et chante tous les jours dans le métro et dans la rue. Elle se sent libérée et prend plaisir à partager ce qu’elle fait. Aujourd’hui, Estelle se sent forte et déterminée. Elle monte sur la scène des Auditions à l’Aveugle pour montrer qui elle est vraiment et ce qu’elle sait faire.



“Heathens” - 21 pilots

Sur la scène des auditions à l’aveugle, elle interprète “Heathens” de 21 Pilots et séduit Jenifer, Soprano et Mika. “Tu as tous les ingrédients que j’adore ! Tu m’as fait penser à une Pink un peu,” commence la coach féminine de la bande. “Tu as du talent mais il faut bosser,” prévient Mika. “Tu as déchiré,” ajoute Soprano. Estelle intègre l’équipe de Mika.