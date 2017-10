Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Evan et Marco, deux anciens candidats de The Voice Kids 3 révèlent leur tout nouveau titre « Le boxeur », une chanson écrite par Soprano. Sans plus attendre, découvrez leur clip ci-dessous !

C’est le nouveau phénomène urban pop ! Malgré leur très jeune âge, Evan et Marco n’ont pas fini de faire parler d’eux. Les deux garçons se sont rencontrés lors de l’émission The Voice Kids 3. Depuis, ils sont inséparables et c’est ensemble qu’ils souhaitent réaliser leur rêve. Ces deux jeunes talents, issus de l’équipe de Patrick Fiori et Jenifer, ont réussi à faire le show et surprendre le public lors des différentes primes. Tout au long de l’aventure, les deux jeunes hommes se sont soutenus pendant les différentes épreuves de l’émission. De là est née leur belle amitié, et une envie de former un duo de choc grâce à leur passion commune, les musiques pop-urbaines. Une fois l’aventure The Voice Kids terminée, Evan et Marco sont restés en contact. Sur les réseaux sociaux, ils présentent, en duo, des incontournables du Rap Français.

Aujourd’hui, Evan (14 ans) et Marco (15 ans) révèlent leur premier single Le Boxeur écrit par Soprano, ainsi que leur clip vidéo. Mais le chanteur n’est pas le seul à être séduit. M.Pokora, Slimane, Black M et Soprano ont également décidé de travailler sur leur premier album afin de leur offrir de belles chansons inédites. Celui-ci est prévu pour le 1er décembre prochain !

Découvrez le clip d’Evan & Marco ci-dessous :