Qui dit demi-finale, dit show exceptionnel ! Cette année, la chanteuse américaine Katy Perry fait l'honneur de sa présence sur le plateau de The Voice. Ce samedi soir, l'artiste viendra performer pour les téléspectateurs mais aussi les talents. La star de 32 ans s'apprête à sortir son tout nouvel album, Witness le 9 juin prochain. Et c'est The Voice qu'elle a choisi pour faire sa promo. Pour le moment, personne ne sait si la chanteuse donnera de la voix avec les talents. Mais une chose est sûre, elle pourra compter sur Nikos Aliagas pour immortaliser sa venue au studio 217.

Samedi soir, 8 talents vont s'affronter sur scène. Ils ne sont plus que deux par équipe ! Chez M Pokora, Lisandro et Ann-Shirley jouent leur avenir dans l'aventure. Qui accédera à la grande finale de The Voice ? Réponse en fin de semaine. Chez Florent Pagny, c'est Lucie qui va jouer sa place face à Hélène. Deux artistes aux voix peu singulières... Voilà qui promet de faire des étincelles. Zazie, quant à elle, a sauvé Nicola Cavallaro et Matthieu. Enfin, Mika a décidé de garder Vincent Vinel et Audrey pour la demi-finale. Les talents vont devoir redoubler d'effort, car l'enjeu est de taille : à la clé, une place en finale !

Ne manquez pas The Voice, avec la présence de Katy Perry, samedi 3 juin à 21h00 sur TF1 !