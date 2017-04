Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Notre album est l'accomplissement de plusieurs mois de travail acharné", confie le trio Arcadian à MYTF1. Après un premier EP plus qu'à la hauteur, Florentin, Yoann et Jérôme, amis à la vie comme à la scène, débarquent avec un premier album. Intitulé Arcadian, cet opus est à l'image du groupe : frais, décalé et extrêmement généreux. C'est donc avec un naturel déconcertant que les amis colocs reviennent sur les 11 titres qui composent le CD.

Pourquoi avoir appelé votre album Arcadian ?

Quand on a terminé d'enregistrer toutes les chansons pour notre album, on s'est regardés tous les trois et on s'est dit que comme les chansons nous représentent en tant que chanteur et artiste, pourquoi ne pas l'appeler tout simplement Arcadian ? C'était assez logique pour nous, car c'est le résumé de tout ce qu'on a fait. On assume complètement le fait que ce soit un album éponyme. Les gens vont pouvoir le retenir beaucoup plus facilement (rires). Ce premier album est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos fans.

Quels sont les thèmes récurrents de cet album ?

Les thèmes qui ressortent le plus dans cet album sont l'amitié, l'amour car forcément, on a vécu des histoires d'amour et on en vit encore aujourd'hui. Elles sont différentes, mais finalement pas tant que ça, elles se rejoignent un peu. C'est un album aussi très festif. On veut donner le sourire aux gens et qu'ils gardent les morceaux dans la tête.

Certains chansons telles que On ne s'entend plus, Ton combat ou encore Entre elle et moi sont très fortes. Ce sont des histoires vécues ?

Exactement. C'est du vécu. Ce sont des étapes par lesquelles on est passés, même bien avant de s'être rencontrés. Ce sont des thèmes personnels, mais qui nous parlent. On a travaillé sur tous les morceaux pour qu'ils soient les plus sincères possibles.

"Chacun des morceaux de l'album est une histoire"

Vous allez devoir choisir un mot pour qualifier chacun des morceaux qui composent l'album, Arcadian :

1. Folie Arcadienne



Yoann : Folie

Florentin : Délire

Jérôme : Amis

2. Entre elle et moi

Yoann : La rupture

Florentin : Amour à distance ou amour impossible

Jérôme : Pop Love

3. Ton combat

Yoann : Soutien

Florentin : Espoir

Jérôme : Ring, pour jouer sur le jeu de mots (rires)

4. Tatoué

Yoann : Insouciance

Florentin : Génération Y

Jérôme : Soudé

5. Ce que tu m'as appris

Jérôme : La scène. Le morceau parle d'une scène musicale et non pas d'une relation parents-enfants

Yoann : Humain

Florentin : Expérience

6. Polaroïd

Yoann : Flash

Florentin : Souvenirs

Jérôme : Instantanéité

7. Do You Feel the Love

Yoann : Rosé, car pour moi, ce morceau s'écoute avec un verre de rosé à la main (rires)

Florentin : Distance, car ça parle d'une relation à distance

Jérôme : Difficultés qu'on rencontre dans une relation amoureuse

8. Fais comme chez toi

Florentin : Coloc

Yoann : Chill (détente, NDLR)

Jérôme : Vaisselle

9. Carmen



Florentin : Twitter

Yoann: Instagram

Jérôme : Facebook

10. On ne s'entend plus



Yoann : Désaccord

Florentin : Relation

Jérôme : Nostalgie

11. La fuite

Yoann : Rêve

Florentin : Départ

Jérôme : Persévérance

A quand une vraie tournée des Arcadian ?

On espère vers la fin de l'année. Nous avons pas mal de dates cet été. On va faire la tournée des festivals, on a prévu des passages dans plusieurs certaines stations de radio. On reste très actifs sur les réseaux sociaux, donc à tous ceux qui nous suivent : restez connectés !