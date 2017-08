Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Hier, nous vous faisions découvrir en exclusivité le premier talent de la quatrième saison de The Voice Kids qui revient sur TF1 le samedi 19 août à 20h55. Le premier talent ou du moins sa voix, car pour garder encore la surprise nous avions flouté la silhouette de celle qui a fait se retourner M Pokora dès les premières notes du « Raggamuffin » de Selah Sue.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle exclusivité qui vous attend. Dans la vidéo ci-dessus, vous allez pouvoir découvrir les premières images de cette nouvelle saison. Filles et garçons, très jeunes ou tout juste adolescents, se succèdent à l’écran pour interpréter les plus grands tubes et tenter de charmer les coachs et le public. Face à eux, Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora sont de retour pour découvrir le talent de demain.

Comme on peut le constater dans la vidéo, l’émotion sera bien entendu encore une fois au rendez-vous, et Jenifer versera même sa petite larme tandis que M Pokora fera des pieds et des mains pour tenter d’attirer les meilleurs talents dans son équipe ! Mais celui qui vient tout juste de voir son talent Lisandro remporter la saison 6 de The Voice aura fort à faire face à Jenifer et Patrick Fiori qui comptent bien mener leurs talents vers la finale et la victoire.