Par CA | Ecrit pour TF1 |

Pour Gabriel Laurent, l’aventure The Voice s’arrête ce soir. Le talent, qui ne voulait pas quitter l'aventure si prês du but, s’est confié à MYTF1.

MYTF1. Tu as été éliminé ce soir, comment as-tu vécu ton élimination ?

"J’ai très mal vécu mon élimination, je me suis posé pleins de questions. J’aurais aimé faire plus, mieux… Je voulais continuer l’aventure. C’est un peu dur. Mais mon élimination m'a permis d'écrire une belle chanson qui plaira au public, je l'espère !"

MYTF1. Tu t'es déchaîné sur scène lors des auditions à l’aveugle. Ce soir, tu t’es montré très calme. Qui est le vrai "Gabriel Laurent" ?

"C’est un mix des deux. Je ne suis pas toujours "foufou", je sais aussi dégager de la sensibilité. C’est pour ça que j’ai proposé ce morceau d’Alain Bashung (Osez Joséphine), car je voulais montrer un autre visage, plus apaisé et plus doux. Voilà pourquoi je n’ai pas fait de déhancher cette fois-ci !

MYTF1. Et dans la vie de tous les jours, comment es-tu ?

"Je suis exactement pareil. J’ai des moments de folie et des moments où je suis très calme. Je suis un peu comme un gamin !"

MYTF1. Tu as bluffé Zazie, qui a souligné le fait que tu étais "un talent qui peut se révéler". Es-tu fier de ta prestation ?

"Je suis satisfait à 90%. J’ai été beaucoup plus relax et moins stressé que la première fois. Mais je pense que je ne serais jamais satisfait à 100% de moi-même !"

MYTF1. Lors des auditions à l’aveugle, tu avais tenu la note jusqu’à ce qu’un coach se retourne. C’était un pari plutôt osé ...

"Le fait de tenir la note une fois la chanson finie, je pense que c’est très rare. Quand on arrive à la fin, c’est la seule option. J’ai essayé de tout donner avec cette dernière note."



MYTF1. Zazie s’est retournée. Est-ce le choix que tu aurais fait ?

"Je voulais être dans l'équipe de Zazie. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai arrêté de tenir la note. Sinon, je l’aurais fait jusqu’à ce qu’elle se retourne. Je pense que j’en avais encore dans les poumons !" (Rires)

MYTF1. Pourquoi ?

"J’aime son univers, ses paroles, ce qu’elle dégage. J'ai aussi fait un remixe de son titre"Chanson d’ami", que je chantais lors de mes concerts."

MYTF1. Que t’a-t-elle appris lors de ces quelques jours de répétitions ?

"Elle m'a appris à bien me placer, à essayer d’être plus concentré. Elle m’a également donné quelques petits conseils comme bien tenir mon micro. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais je tiens mon micro d’une manière particulière !"

MYTF1. Que retiens-tu de ton aventure The Voice ?

"J’ai encore beaucoup de chemin à faire avant de devenir professionnel. Ca faisait très longtemps que je ne m’étais pas retrouvé sur scène, devant des centaines de personnes. C’était très stressant. Mais si je devais refaire l'émission, ce serait sans hésiter !"

MYTF1. Tu as souligné que tu avais un gros manque de confiance en toi. L’aventure The Voice t’a-t-elle aidé sur ce point ?

"Je pense oui, ça m’a relancé au niveau artistique !"

MYTF1. Quels sont tes futurs projets ? Vas-tu continuer la musique ?

"Faire de la musique mon métier, c'est mon grand rêve. Prochainement, j'espère sortir un album, j'ai déjà quelques chansons de prêtes. J’ai aussi envie de retrouver la scène car je me suis rendu compte que ça me manquait terriblement."