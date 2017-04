Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

En exclusivité pour MYTF1, le groupe Arcadian, révélé en saison 5 de "The Voice", revient sur son aventure et sur les talents de ce nouveau cru 2017.

Le groupe Arcadian a brillé en saison 5 de The Voice. Porté par Mika, qui a vite senti le potentiel des trois chanteurs, les artistes accèdent aux grands directs où ils sont éliminés en demi-finale. Depuis, la carrière du trio décolle. Après avoir dévoilé un premier EP intitulé Folie Arcadienne, quelques mois après la fin de l'émission musicale, les trois artistes peaufinent leur premier album qui sort ce vendredi 14 avril. C'est avec entrain que "les trois colocs" comme ils aiment s'appeler, reviennent sur leur parcours dans The Voice. L'occasion pour eux de faire des pronostics sur les talents qui composent cette nouvelle saison.

Quel souvenir gardez-vous de votre aventure dans The Voice ?

Si l'on devait garder un seul souvenir de notre passage dans The Voice, c'est celui du tout premier prime. Ce soir-là, on a chanté Sapés comme jamais de Maître Gims. C'était un aboutissement pour nous. Quand on est arrivés à The Voice, on voulait faire ne serait-ce qu'un live, donc notre plus gros souvenir pour nous, c'est celui d'être arrivé en demi-finale.

Qu'avez-vous retenu des conseils de Mika ?

Lorsque nous avons interprété Say Something lors du deuxième prime, Mika nous a fait travailler sur l'unité du groupe. Il nous a dit qu'il ne fallait pas nous regarder, mais qu'il fallait qu'on ressente le fait d'être à trois,non pas par le visuel, mais par les voix. C'est un conseil super intéressant qu'on a gardé.

Vous avez eu l'occasion de le revoir?

Oui ! Nous avons la chance de revoir Mika lors du dernier prime de The Voice 6, dans The Voice, la suite. On a chanté l'un des titres de notre album, Ton combat et c'était chouette qu'il soit là car il a bien apprécie le morceau qu'on a interprété. Il a adoré le fait que, un an après, on soit toujours là et qu'on ait quelque chose à proposer et à défendre.

Vous suivez cette nouvelle saison de The Voice ?

Malgré un emploi du temps très chargé, on essaye de prendre le temps de regarder The Voice. On est très actifs sur les réseaux sociaux, donc même quand on loupe un épisode, on se rattrape sur Twitter.

"Lisandro, Vincent Vinel, Lou Mai... ils sont bourrés de talents !"

Qui sont vos coups de cœur cette année ?

Il y a de très très bonnes voix cette année. On a eu des gros kiff (sic) pour Lisandro, Vincent Vinel, Lou Mai qu’on trouve très forte pour son âge et aussi Emmy Liana.

Cette année, il y a un trio dans The Voice, il s'agit de The SugaZz. Qu'en pensez-vous ?

On adore ! Elles chantent très bien. Elles sont syncho, elles sont joyeuses et ça respire la joie de vivre. D'ailleurs, on se souvient d'une remarque que leur a fait Mika et qui nous a marqué. Il leur a dit qu'elles prenaient plaisir à chanter. C'est aussi ce qu'il nous avait dit, donc on espère qu'elles vont aller loin et qu'elles vont kiffer leur aventure comme nous.

Après The Voice, vous sortez dans la foulée un premier EP, intitulé Folie Arcadienne...

Nous sommes rentrés en studio le lundi qui a suivi notre sortie des prime de The Voice. Dès le lundi main, nous avons gagné le chemin des studios pour de longues journées de travail. On a eu la chance d’être entouré par une super équipe avec de très bons auteurs qui ont vite compris notre univers musical. On a donc très vite composé les chansons de l'EP, ça s'est fait assez naturellement. On avait tellement de choses à dire.

Que représente votre premier clip, Folie Arcadienne ?

Le clip est une bonne représentation de nous. C'était important pour nous de le sortir en premier. On est en coloc depuis plusieurs années, on est des potes de galère comme on aime le dire. A travers ce morceau et ce clip, on a essayé de retranscrire toutes les choses qu’on fait en soirée avec des potes. C'est vraiment calqué sur notre vie personnelle.

"Vous ne serez pas déçu de notre album !"

Vous sortez demain votre premier album studio, l'accomplissement de plusieurs mois de travail. Quel effet ça fait ?

Ça nous fait prendre conscience de tout ce qu'on a traversé pour en arriver là. On est passés par plein d’étapes, on a fait beaucoup de scènes, on a rencontré énormément de monde. Désormais, on se sent vraiment d’attaque à défendre cet album. Les chansons de cet album parlent de nous, on est vraiment sincères. On ne peut pas être plus sincère que cet album, vous n'allez pas être déçu !

Vous avez récemment fait la première partie de Slimane sur certaines dates de sa tournée, comment ça s'est passé ?

C'était génial. On se connaissait grâce à The Voice. C'était cool pour nous de venir proposer autre chose que des reprises. Il nous a super bien accueilli et le public a été très réceptif. Le public nous connaissait bien, on a eu de beaux retours.

Depuis peu, vous faites aussi les premières parties de M Pokora, comment ça se passe ?

C'est exactement pareil que pour Slimane. On a un très bon accueil avec le public et on prend un réel plaisir à chanter face à eux. Même si certains ne connaissent pas nos morceaux, on les a tous vu chanter, danser. C'est génial. La scène, pour un groupe, c'est le terrain qu'on préfère.

A quand une vraie tournée des Arcadian ?

On espère vers la fin de l'année. Nous avons pas mal de dates cet été. On va faire la tournée des festivals, on a prévu des passages dans plusieurs stations de radio. On reste très actifs sur les réseaux sociaux, donc à tous ceux qui nous suivent : restez connectés !

Quels talents de votre saison revoyez-vous ?

Slimane, MB14, Tamara, Alexandre, Lena Woods, Ana KA et même les nouveaux de cette année qu'on croise dans des soirées. Cela nous permet d'échanger avec eux sur notre expérience passée et de les conseiller.