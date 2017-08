Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Prenez trois coachs de talent. D’un côté Patrick Fiori, vainqueur de la saison 2 avec Jane Constance, trois fois disque de platine, plusieurs fois disque d’or, récompensé par une Victoire de la musique pour l’interprétation de « Belle » en 1999 ; de l’autre M Pokora, vainqueur de la saison 3 avec Manuela mais également vainqueur de la saison 6 de The Voice avec Lisandro Cuxi, douze NRJ Music Awards à son palmarès et, détail non négligeable, vainqueur de la première saison de Danse avec les stars ; au milieu, Jenifer, vainqueur de la première saison avec Carla Georges, vainqueur de la première saison de Star Academy en 2002, huit NRJ Music Awards à son actif.

Associez ces trois coachs pour une même chanson et vous obtenez cette reprise survitaminée du « Uptown Funk » de Mark Ronson et Bruno Mars que l'on vous propose de regarder en exclusivité dans la vidéo ci-dessus. Avouez qu’on fait difficilement mieux pour lancer la quatrième saison de The Voice Kids ! Cuivres brûlants, guitares funky, déhanchés so caliente : nos trois coachs se donnent à fond et le résultat est explosif.

Idéal pour mettre cette quatrième saison sur de bons rails ! La suite, ce sont les premières auditions à l’aveugle qui réserveront d’ores et déjà leur lot de surprises et d’émotions. Une première à retrouver demain soir, à partir de 20h55 sur TF1.