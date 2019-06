EXCLU - Khady "Je me sens très proche de Beyoncé"

Elle a conquis deux coachs sur quatre avec son interprétation de « It’s a man’s man’s man’s world » de James Brown et revient avec nous sur ses débuts dans l’aventure The Voice !

Du Soul, du R’N’B, voilà les influences deKhadyet elle nous l’a démontré lors de sa prestation aux auditions à l’aveugle. A 21 ans, la jeune femme a fait se retourner Garou et Florent Pagny en interprétant le fameux titre de James Brown,It’s a man’s man’s world. Baignée depuis son plus jeune âge dans la musique grâce à un papa musicien, Khady a pris des cours de chant mais s’inspire aussi beaucoup de tutoriels sur internet. Pour MYTF1, la jeune femme revient sur son aventure.

MYTF1: Comment as-tu décidé de participer à l’émission?

Je n’avais pas pour objectif de participer à l’aventure au début car je ne me sentais pas spécialement prête. On m’a contacté sur internet pour savoir si je voulais participer et j’ai évidemment accepté!

MYTF1: Dans quel état d’esprit étais-tu avant les auditions à l’aveugle?

Je me suis dit «ne stress pas c’est la même chose que quand tu chantes sur des petites scènes». Le stress était très présent parce que l’enjeu était de taille mais je me suis dit «chante comme si c’était la dernière fois!».

MYTF1: Quelles ont été les réactions du public?

Le public a été un vrai soutien, vraiment j’avais besoin de les entendre. De voir les sourires sur le visage des gens ça m’a motivé!

MYTF1: Pourquoi avoir choisi cette chanson?

L’histoire de cette chanson me touche, je me sens concerné par le thème, je trouvais qu’il y avait un bon message à faire passer. C’était la première fois que je la chantais devant autant de monde.

MYTF1: Y a t-il un artiste qui t’inspire particulièrement?

J’aime beaucoup Beyoncé. C’est une performeuse, une bête de scène. Moi qui adore le chant et la danse je me sens proche de ce qu’elle fait. Plus jeune, c’était une artiste dont je me sentais très proche.

MYTF1: On a vu ta cousine très émue lors de l’audition, qu’est-ce qu’elle t’a dit après ton passage aux auditions?

C’était très important pour moi qu’elle soit là! Quand j’ai terminé les auditions à l’aveugle elle était choquée et ne pensait pas du tout me voir sur scène.

MYTF1: Quelle remarque de coach t’a le plus touché ou interpellé?

La remarque de Mika m’a beaucoup touché. Il m’a dit: «Je comprends ton univers et ce serait dommage de t’emmener quelque part d’autre, mais je comprends complétement pourquoi vous êtes dans l’aventure». C’est exactement cela que j’attendais en venant à The Voice!

MYTF1: Pourquoi avoir choisi Florent Pagny?

Avant les auditions, je pensais prendre Garou à 2000%car je sentais que j’avais plus de points communs avec sa musique. Et finalement, Florent Pagny m’a donné plus d’arguments pour le choisir lui. Il a une palette assez large et je pense pouvoir faire plus de choses avec lui.

MYTF1: Quel style musical as-tu envie d’approcher avec ton coach?

Je n’ai pas envie que l’on me mette dans une catégorie. J’aime le Jazz, le rock, j’aimerai beaucoup mélanger les styles et avoir des titres «challenges».

MYTF1: Comment te sens-tu à cette étape de l’aventure The Voice?

Je me sens très sereine. Je compte profiter de chaque instant et de vivre toute cette aventure à fond. J’ai vraiment conscience d’avoir beaucoup de chance et je vais me battre!