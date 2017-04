Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Les battles de The Voice commencent ce samedi à 21 heures sur TF1. Et qui dit battle dit compétition. Dans l'équipe de M Pokora, c'est Lisandro et Angelo Powers qui se lancent dans l'arène les premiers. Seuls face au reste des coachs, ils ont trois minutes pour convaincre qu'ils méritent leur place dans le show musical. Dans trois jours, les deux chanteurs vont se "battre" sur Runnin, un morceau choisi, extrait du répertoire de Beyoncé. Pour les aider à préparer au mieux ce baptême du feu, M Pokora en personne. Le nouveau coach de The Voice a troqué ses cheveux blonds pour un bonnet. "Tu as vu l'équipe de beaux gosses et de belles gosses que j'ai ?", lâche-t-il à la caméra, avant d'accueillir ses deux poulains.

A peine arrivés, Lisandro Cuxi et Angelo Powers commencent les répétitions avec leur coach. Car le temps est compté. Dans trois jours, ils vont s'affronter sur la scène pour convaincre les coachs mais aussi le public qu'ils méritent leur place pour l’Épreuve Ultime. Il faut dire qu'avec des voix comme les leurs, le choix va être cornélien pour M Pokora. "Good job, good job", s'exclame le coach en entendant les prouesses vocales des deux artistes a cappella. Et d'ajouter un "je suis content" de soulagement. En espérant qu'il le soit tout autant en entendant ses deux talents enflammer le plateau de The Voice samedi soir !

The Voice, première salve des battle, samedi soir à 20h55sur TF1 !