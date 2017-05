Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après The Voice Kids, vous revenez dans la version adulte du programme. Pourquoi ?

J’ai énormément travaillé suite à ma participation à The Voice Kids. Aujourd’hui, je me sens plus mature, j’ai envie de monter aux gens que j’ai grandi et que j’ai travaillé, et travaillé encore. Je veux qu'ils sachent que je vais tout donner.

Vous espériez que les coachs se retourneraient lors de votre audition à l’aveugle ?

Non, pas du tout. J’avais quand même très peur, mais je me suis dit 'je vais faire le max pour qu’ils se retournent' et ça a fonctionné.

M Pokora, c’était l’évidence pour vous ?

Non. J'ai longuement hésité avec Mika. Mais quand j’ai vu M Pokora comme coach, j’ai pesé le pour et le contre. Matt, c’est un show-man, tout comme Mika donc j’étais perdu. Disons que les arguments de M Pokora suite à mon audition à l'aveugle ont fait la différence. Il était plus profond. Musicalement parlant, on est sur la même longueur d’onde. On aime bien les mêmes chansons, on a les mêmes univers. On est complémentaires, on a le goût pour la sappe (vêtements, NDLR).

Quel était votre état d’esprit avant de monter sur scène pour l’épreuve ultime ?

J’étais stressé, je flippais. On était trois sur scène avec Karla et Vincent et on savait que deux allaient partir… De plus, j’ai dû chanter en français, c’était un vrai challenge pour moi.

Vous avez eu le temps d’échanger tous les trois avant de monter sur scène ?

Oui, évidemment. Avant de monter sur scène, j’ai eu le temps de parler un long moment avec Karla. On avait peur de se retrouver ensemble pour l’épreuve ultime. On s’entendait tellement bien alors quand on est tombés ensemble, on était dégoûtés. J’ai eu un vrai coup de cœur pour elle. Je suis triste qu’elle soit partie, mais je suis sûr qu’elle nous prépare énormément de choses pour la suite.

Vous avez fait le choix de chanter en français. Pourquoi avoir sélectionné une chanson du répertoire de Kendji Girac?

C’est essentiellement pour deux choses. La première, c’est que le public a été habitué à me voir chanter en anglais. Ils ont eu l’habitude du Lisandro show-man. Pour l’épreuve ultime, j’ai eu envie de simplicité, de quelque chose de plus calme et surtout, je voulais dévoiler mes sentiments en chantant. J’ai plus de facilité à dire ce que je ressens quand je chante. La deuxième raison et vous la connaissez, c’est que j’ai voulu rendre hommage à une amie gravement malade.

Avez-vous repris contact avec la personne à qui vous avez dédié la chanson ?

Oui, bien sûr. Pendant qu’elle était à l’hôpital, je n’ai pas pris le temps d’aller la voir. Et puis maintenant qu’elle va très bien, je suis heureux et je la vois de temps en temps. D’ailleurs, elle a découvert en même temps que tout le monde que je lui dédie cette chanson sur scène.

M Pokora parle de vous comme d'un "diamant brut", ça vous touche ?

Oui, tellement. J’ai un coach en or, il est super. Même Zazie, Florent Pagny, Mika, ils sont tous bienveillants avec moi.

Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment ?

Je réalise mon rêve. A chaque fois que je visionne l’émission, j’ai très peur. Même si je sais que je continue l’aventure, j’ai toujours cette boule au ventre. J’ai beau savoir que je vais loin, j’ai toujours cette peur de me dire que tout va s’arrêter pour moi.

Que nous préparez-vous pour les directs ?

Je me prépare depuis plusieurs mois déjà. Je me suis fait la liste des chansons que je chanterai sur les live. La machine est lancée. Je bosse sur mes propositions chaque jour avec mon professeur de musique. Je ferai tout pour aller le plus loin possible.

Que retenez-vous de votre passage dans The Voice jusqu’à maintenant ?

The Voice est une aventure incroyable. Les candidats, les coachs, M Pokora, l’équipe qui nous encadre… Tous sont géniaux ! Je ne retiens que du positif, pourvue que ça continue.

Avec quels talents avez-vous noué des liens ?

Camille Esteban, Angelo Powers, Lou Mai, Karla, Dilomé, Marvin… Il y en a tellement !

Vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, que nous réservez-vous ?

Je prépare plein de choses ! Des covers, des live, et plein d’autres surprises. J’essaye au maximum d’être au plus près d'eux, ils sont un soutien de choix !