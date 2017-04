Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Comment te sens-tu quelques jours après la diffusion de ton audition à l’aveugle ?

Heureuse évidemment mais aussi étonnée. J’avais vraiment peur de savoir ce que les gens allaient dire, je m’attendais à ce que ça soit mitigé mais je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait autant de commentaires positifs et qu’on parle autant de moi.

Comment as-tu trouvé ta prestation sur la scène de The Voice ?

J’étais particulièrement surprise. Dans mes souvenirs, je ne me rappelais pas trop de ma prestation et du coup, j’avais peur d’être déçue. Quand j’ai vu ma prestation en entier, je me suis rendue compte que c’était la meilleure de ma vie. Je suis vraiment contente mais je suis aussi très perfectionniste. Il y a forcément des passages où j’aurais pu faire mieux.

"J'ai reçu un message de mon ancien prof de chant"

Tu as reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux, comment tu vis cette nouvelle notoriété ?

C’est un peu bizarre, mais finalement je le gère bien. J’avais envie qu’on m’écoute et qu’on me voit. C’est chose faite.

As-tu reçu des attentions particulières après ta performance ?

J’ai reçu un message de mon ancien prof qui me donnait des cours de chant et un bouquet de fleurs de la part d’une inconnue. C’est incroyable. Pour moi c’était la dernière chose qui pouvait arriver. Au final je n’ai rien fait, à part chanter.

Tu es plutôt active sur les réseaux sociaux, est-ce important pour toi de rester en contact avec les internautes ?

Comme je suis au lycée je ne peux pas communiquer quand je suis en cours. J’essaye d’être là pour eux. J'ai donné une partie de moi en chantant. Et comme ils me soutiennent, je suis obligée de leur rendre la pareille.

"J'ai gagné de la visibilité"

Sur ton compte Twitter, tu postes également des vidéos avec Sacha, un autre talent de cette sixième saison. Vous vous êtes rapprochés grâce à The Voice ?

Je connaissais déjà Sacha avant l’émission. Mais The Voice m’a permis de le retrouver, je ne savais pas qu’il allait participer au programme. Au moins pendant l’aventure, je sais que j’ai une personne qui me soutient et sur laquelle je peux m’appuyer. Et inversement. C’est une force. Si jamais on a une baisse de moral, il y a toujours quelqu’un pour nous rassurer et nous dire que ça va aller.

As-tu reçu des propositions pour des projets ?

J’ai reçu beaucoup de messages pour des shootings photos. On m’a proposée aussi une collaboration pour des vidéos sur Youtube et même de devenir mon agent (rires). Je m’attendais à recevoir des propositions après mon passage puisque j’ai gagné de la visibilité en passant à la télévision, mais je ne pensais pas autant.

Qui est vraiment Lou Mai ?