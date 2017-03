Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

EXCLU. Un album à succès, une tournée événement... En quatorze ans de carrière, M Pokora est devenu une figure incontournable de la scène musicale française. Le coach de "The Voice" reviendra, toute la semaine, sur les temps forts de sa carrière. Il nous parle aujourd'hui de sa tournée et de son lien avec le public.

Votre album s’est déjà écoulé à plus de 500.000 exemplaires. Vous attendiez-vous à un tel succès ?

Quand on sort un nouvel album et d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un album concept, on ne sait pas du tout comment le public va l’accueillir. J’avais envie, depuis longtemps de faire cet album hommage, de reprendre ces tubes dont la plupart sont issus du répertoire mythique de la Motown, de faire un album qui donne juste envie de chanter et danser. C’est le plus gros succès de ma carrière.

Vous parcourez actuellement les routes de France avec #MyWayTour. Que pouvez-vous nous dire sur ce spectacle ?

Comme sur chacune de mes tournées, je veux que ce soit un show incroyable visuellement et que le public participe aussi. Sur celle-ci, on retrouve quelques uns de mes tubes et beaucoup de titres de l'album My Way. L’ambiance est très funky. Je suis entouré par mes musiciens et les MP’S !

Vous faites partie de cette génération d’artistes qui est vraiment dans le show…

Je ne crois pas que faire le show soit lié à telle ou telle génération. C’est surtout un choix artistique. Ça demande aussi une grande discipline et une charge de travail supplémentaire que tout le monde n'est pas prêt à assumer.

Quand vous regardez dix ans en arrière, quelle est la première chose que vous vous dites ?

Il s’est passé tant de chose en dix ans. Quand on fait ce métier, on ne sait jamais si le public nous suivra au fur et à mesure que le temps passe. Pour moi, c’est la plus belle des récompenses de pouvoir regarder en arrière et voir le chemin parcouru entre les fans de la première heure qui sont toujours là aujourd’hui et toutes les personnes qui viennent se greffer à chaque projet que je mène, c'est génial ! Grandir avec son public est la plus belle des choses.

"C’est essentiel pour moi de garder cette relation privilégiée avec mes fans"

Vous avez participé à la comédie musicale Robin des Bois. Une expérience enrichissante sur le plan professionnel…

C’est certainement l’une de mes plus belles expériences tant d’un point de vue professionnel qu’humain. C'était génial d'être le capitaine d'un tel navire.... C’était un vrai pari au départ qui s’est transformé en l’un des plus grands succès pour une comédie musicale française avec plus de 800.000 spectateurs. On a vécu plus d’un an, avec la même troupe, les mêmes techniciens comme on vit avec sa propre famille. Ca créait des liens indéfectibles.

Quels conseils souhaiteriez-vous donner à des jeunes qui souhaitent se lancer dans la musique ?

Il faut croire en ses rêves et se donner les moyens de ses ambitions. Le travail fini toujours par payer... Je leur dis de bousculer le destin, qu’il ne faut rien lâcher. Ce n’est pas un métier facile mais il en vaut vraiment la peine.

Vous êtes très proche de vos fans sur les réseaux sociaux. C’est important, pour vous, de garder le contact avec eux ?

Je fais partie de la génération qui a grandi avec internet. On a la chance avec les réseaux sociaux, d’avoir un lien direct avec les fans, de pouvoir communiquer quand on veut et pouvoir partager avec eux des moments de vie. C’est essentiel pour moi de garder cette relation privilégiée.

Actuellement en tournée dans toute la France et à l’Accor Hotel Arena de Paris vendredi 8 décembre 2017.



Demain, M Pokora reviendra sur son expérience dans Danse avec les stars.

En attendant de retrouver M Pokora sur scène, réécoutez-le chanter Comme d'habitude en live.