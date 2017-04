Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après leur reprise de "Non, non rien n'a changé", les New Poppys reviennent avec leur second single "Sens de la vie". Une reprise originale du tube de Tal, à écouter sans modération.

Après un décompte interminable sur les réseaux sociaux, les New Poppys dégainent leur deuxième single. Intitulé Le sens de la vie, ce morceau est extrait de leur premier album, Chanter pour rêver sur lequel le groupe, composé de treize garçons des Petits chanteurs d'Asnières, interprète des chansons françaises qui marquent et ont marqué toute une génération. Parmi elles, on retrouve Non, non rien n'a changé, mais aussi S'il suffisait d'aimer ou encore Un Autre monde.

Cette fois-ci, les chanteurs en herbe reviennent avec un deuxième single beaucoup plus dans l'air du temps : Le Sens de la vie. Rendu célèbre par la chanteuse Tal, le morceau est issu de son premier opus, Le Droit de Rêver, paru en 2012. D'ailleurs, il a été décerné disque d'or l'année de sa sortie. Et c'est pour la bonne cause que les artistes âgés de 8 à 15 ans donnent de leur voix. En effet, pour chaque album vendu, 1 euro est reversé à l'association Les Petits Princes, qui réalise le rêve d'enfants et adolescents gravement malades.

Concernant le clip, ce dernier est coloré, comme pour le précédent. On retrouve les 13 jeunes hommes, toujours plus unis que jamais, en train de chanter dans une immense salle, instruments de musique à disposition. Chacun leur tour, ils entonnent un couplet de cette chanson pleine d'espoir. On les suit ensuite au coin du feu, plus rayonnants que jamais. Puis, direction le bowling pour la suite du clip. Enfin, les chanteurs entament une chorégraphie endiablée avec des jeunes filles.