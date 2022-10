EXCLU - Romane : "Je suis très dure avec moi-même"

Par| Écrit pour TF1 Le 11/09/16 à 13:00 , mis à jour le 11 septembre 2016 à 13:00 | Voir le site de The Voice

Avec sa reprise dynamique de Call Me de Blondie, Romane a fait pivoter les fauteuils de Jenifer et Patrick Fiori. Elle nous en dit plus sur cette belle aventure qui s’ouvre à elle.

MYTF1 : The Voice Kids, c’était un rêve pour toi ?

Romane : Oui ! Au départ, je regardais l’émission à la télé. Celle des adultes aussi. Et je me disais que je n’y arriverais jamais ! Quand je me suis retrouvée au casting, je n’y croyais toujours pas !

Qu’as-tu ressenti en voyant, pendant ton cours de danse, le message de Nikos Aliagas te disant que tu allais aux auditions à l'aveugle ?

Je ne réalisais pas du tout. Pour moi, il était impossible d’en arriver là !

Comment t’es-tu sentie dans les coulisses, juste avant de monter sur scène ?

J’avais peur. Je croyais que je n’allais jamais réussir. Être là, c’était déjà impossible pour moi, donc j’étais très stressée. Sur scène, j’étais tellement nerveuse. C’est comme si je n’étais pas vraiment là. Mon cerveau était ailleurs ! (rires) Au début, j’ai fait quelques fausses notes. Mais dès que les coachs se sont retournés, ça allait beaucoup mieux. Je me suis lâchée !

Que ressens-tu en chantant ?

Je suis assez réservée habituellement. Donc quand je chante, je relâche de l’émotion.

Tu as surpris en reprenant Call Me de Blondie. Pourquoi ce choix ?

Cette chanson m’accompagne depuis les castings. C’est mon beau-père qui m’a fait découvrir ce titre pour les castings. Il pensait qu'elle serait bien pour tenter ma chance. Je m’amuse dessus, donc c’est génial !

Tu étais étonnée d'avoir un buzz aussi rapide, celui de Patrick Fiori ?

Je ne pensais pas du tout qu’ils allaient se retourner. Je me disais en montant sur scène : ‘Ce n’est pas très grave. Au moins, j’aurais vécu cette belle aventure.’ Ça a donc été un choc quand j’ai été buzzée. J’ai souri, j’étais très heureuse.

Tu as évoqué avec Patrick Fiori le surnom que tu lui as donné : "petit nounours" ?

Non, pas encore ! Je ne me rappelais plus que j’avais dit ça !

Tous ces compliments, c’est intimidant ?

Je n’aime pas qu’on me dise des compliments. Trop de compliments. Je suis dure avec moi-même. Pour moi, il est impossible qu’on dise autant de choses comme ça sur moi, surtout de la part d’un artiste que j’admire (Patrick Fiori ndlr).

Alors que tu avais une préférence pour Patrick Fiori, tu es finalement partie dans l’équipe de Jenifer. Pourquoi ?

Elle m’a dit les bons mots. Je voulais Patrick Fiori car j’adore les comédies musicales. Mais elle m’a dit que je chantais "comme une grande." Et ça m’a touché.

Qu'aimes-tu chez elle?

Elle est très pêchue, très proche de ses fans. Elle est très rock et très jolie !

Tu aimerais continuer à reprendre des titres rock ?

Oui, j’aimerais bien. Avant, je n’en faisais pas. J’ai découvert Call Me et depuis, j’essaye de travailler sur des chansons rock de cette époque-là. Mais j’aime quand même la pop et la variété française.

Quel titre aimerais-tu faire sur la scène de The Voice Kids ?

Think d’Aretha Franklin ou encore Hit the Road Jack de Ray Charles.

Ton futur, tu le vois comment ?

Je suis dans une école de comédie musicale. J’apprends les bases. J’aimerais aussi beaucoup faire du théâtre.