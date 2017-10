Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est officiel, Soprano et Amel Bent seront coachs dans la prochaine saison de The Voice Kids aux côtés de Jenifer et Patrick Fiori. MYTF1 vous en d

Samedi soir, vous avez été très nombreux à visionner la finale de The Voice Kids saison 4. Après plusieurs semaines de travail, c'est Angelina, de l'équipe de Patrick Fiori qui remporte le trophée de la Meilleure Voix. La jeune fille succède donc à Manuela Diaz, dernière gagnante en date. Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, MYTF1 est aujourd'hui en mesure de vous annoncer qu'un nouveau coach remplacera M Pokora lors de la saison 5 de The Voice. Cette personne n'est autre que... Soprano ! Le chanteur Marseillais s'installera dès la saison prochaine dans le célèbre fauteuil rouge où il endossera le rôle de coach... mais il n'est pas le seul. La chanteuse française Amel Bent fera elle aussi ses armes dans la saison 5 de The Voice Kids !

Amel Bent, l'expérience et la sagesse...



Considérée comme l'une des plus belles voix françaises, Amel Bent devient coach dans The Voice Kids ! Reconnue pour son émotion, sa sensibilité et ses prouesses vocales, la jeune femme viendra prêter main forte à Jenifer et Patrick Fiori, qui rempilent pour une cinquième saison. En déjà 13 ans de carrière, Amel s’est imposée comme une des plus belles voix francophones. Repérée à l’occasion de sa participation à la saison 2 de la « Nouvelle Star », la jeune fille de 19 ans de la Courneuve lance sa carrière avec son tube Ma Philosophie, une collaboration avec Diam’s qui s’impose numéro 1 des classements en 2004. Elle obtient pour ce titre une nomination aux Victoires de la Musique en 2006, et un disque de platine pour l’album Un jour d’été vendu à 650 000 exemplaires. Les albums A 20 ans et Où je vais suivent ce chemin et accumulent à eux deux près de 500 000 ventes. En 2013, elle est l’une des têtes d’affiche de l’album Génération Goldman qu’elle ouvre en duo avec un certain Soprano sur le premier titre, une reprise de Quand la musique est bonne. Soprano qu’elle côtoie aussi dans les Enfoirés, tout comme Jenifer et Patrick Fiori avec qui elle va devoir désormais batailler pour attirer les meilleurs talents de The Voice Kids.

Soprano, une plume aiguisée pour The Voice...



Le rappeur-chanteur marseillais s’est hissé rapidement au sommet du hip-hop hexagonal. Membre fondateur du groupe Psy 4 de la Rime, le chanteur comorien prend son envol en 2007 et signe son premier album solo Puisqu’il faut vivre. L’album est un succès et se vend à plus de 200 000 exemplaires, auréolé d’un double disque d’or. Après ce succès, Soprano revient le 4 octobre 2010 avec un nouvel album la Colombe, numéro 1 des ventes et disque de platine. Soprano est nommé à deux reprises aux MTV Europe Awards dans la catégorie Meilleur Artiste Français (2007 et 2011), mais aussi aux NRJ Music Awards en tant que meilleur groupe/duo francophone en 2012 puis en 2013. Soprano sort en novembre 2016 son cinquième album L'Everest. Là encore, le succès est au rendez-vous grâce aux tubes Le diable ne s'habille plus en Prada, En feu, et Mon Everest, son duo avec Marina Kaye, le Marseillais a déjà séduit plus de 300.000 fans. Avec son Everest tour, le Marseillais qui a déjà vendu plus de 500 000 billets, passera par le Stade Vélodrome et l'Accor Hotels Arena de Paris les 30 octobre et 7 novembre.

MYTF1 souhaite la bienvenue à Amel Bent et Soprano dans la #VoiceFamily !

Revivez la prestation de Soprano sur le plateau de The Voice Kids :