Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Pourquoi vouliez-vous participer à The Voice ?

Je fais beaucoup de musique chez moi et je voulais avoir l’avis des coachs. Je voulais aussi voir la réaction des réseaux sociaux. Pour la petite histoire j’avais été contactée il y a 3 ans. Par peur et parce que je ne me sentais pas prête j’avais refusé de participer. Depuis je regrette mon choix et mon père a envoyé une vidéo sans me le dire. Du coup j’ai appris par un coup de téléphone que j’étais sélectionnée pour les castings. J’avoue avoir été surprise.

Que retenez-vous des auditions à l’aveugle ?

Lors des castings qui les précédaient j’étais vraiment stressée. Je ne pensais pas y arriver donc j’y suis allée pour m’amuser. Quand Florent Pagny s’est retourné je ne savais pas si c’était réel. J’ai imaginé que je rêvais. J’ai mis 10 minutes à me dire que je faisais partie de l’aventure. En plus j’ai interprété un titre de Diam’s qui ne me permettait pas de montrer ma puissance vocale.

Comment avez-vous géré la battle ?

Très difficilement. Quand Florent Pagny m’a annoncé que je chantais contre Shaby je savais que je n’avais pas sa puissance vocale. En apprenant à la connaitre je me suis rendue compte que nous ne sommes pas si différentes mais qu’elle a quand même quelque chose en plus. Du coup j’ai bossé à fond et tout donné. Je voulais vraiment gagner et montrer que je pouvais aussi avoir ma place.

Vous perdez mais vous êtes volée…

Oui et j’avais oublié cette règle. Dès que j’ai entendu le buzz je suis passée d’un état de stress à un état où j’étais heureuse. Ce n’est qu’après que je réalise que je ne suis pas certaine de participer à l’épreuve ultime.

Vous êtes la première à devoir attendre dans la salle des talents volés. Cela doit être difficile à vivre…

En effet au début j’étais seule devant un écran et savais que je pouvais me faire éjecter à chaque battle. Le temps m’a paru très long. Finalement Léman et Claire me rejoignent. Là je suis vraiment contente car ce sont deux potes.

Que ressentez-vous quand Dilomé vous remplace ?

Sur le coup je n’ai pas compris car nous nous connaissions avant l’émission. Du coup, pour que je reste dans le show musical et ne sois pas éliminée je me suis dit qu’il allait choisir Mika au lieu de M Pokora. Mais The Voice c’est aussi une vraie compétition donc peut-être que j’aurais fait le même choix que lui. En fait The Voice c’est cool, ça ressemble à une grande colo mais il ne faut pas oublier son objectif. Maintenant j’espère que Dilomé ira loin histoire que je n’ai pas perdue pour rien…

Que retenez-vous de The Voice ?

C’est un peu cliché mais ça reste la première grande expérience de ma vie. D’autant que je pensais être incapable d‘y arriver. J’ai fait des rencontres super, beaucoup appris et validé que je veux évoluer dans la musique. Le show musical représente donc un joli tremplin. Pour l’instant je continue mes études à la fac tout en écrivant des chansons. J’aimerais bien sortir un disque cette année. Ceux qui le souhaitent peuvent avoir de mes nouvelles sur ma page facebook.