Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Spontanée, fraîche et rigolote à souhait, Claire ne perd rien de son naturel. Pour elle quoi qu’il arrive "The Voice" rime avec belle aventure et amitié.

Dans quel état d’esprit avez-vous abordé les battles ?

(Rires). Avec Lou Mai nous sommes tombées malades quelques jours avant, donc j’étais un peu stressée et pas très au point… A cause de la cortisone et des antibiotiques j’étais quasiment aphone. J’avais donc très peur.

La maladie a donc compliqué votre préparation…

Oui mais nous avons chanté chacune de notre côté en essayant de trouver des idées. Afin d’y arriver, nous sommes revenues chez nous pour travailler. De retour à Paris, nous avons quand même pu travailler ensemble. Comme nous étions sur la même longueur d’onde nous étions plutôt contentes de nous.

Les conseils de Mika vous ont-ils été utiles ?

Nous nous sommes retrouvés dans une très jolie usine désaffectée. C’est une des premières fois que j’écoutais vraiment ce morceau car je ne l’aimais pas. Mika nous a demandées de lire les paroles pour que nous les comprenions mieux et nous mettions dans la peau du personnage. C’était très intéressant et ça nous a bien aidé.

Comment avez-vous réagi en apprenant que vous alliez affronter Lou Mai ?

Je pars du principe que nous partageons la même passion. Donc je ne pense pas à la concurrence. En participant à The Voice je réalise un rêve de gosse. D’ailleurs ça m’a fait plaisir de me retrouver face à elle car Lou Mai a le même âge que moi, nous sommes un peu pareilles au niveau du stress et avons pas mal de points communs.

La battle vous a stressée ou vous êtes restée sereine ?

J’ai commencé à chanter les deux premières phrases et Lou Mai a eu un petit trou noir. Du coup je l’ai regardée pour lui dire assure et reprends confiance en toi. Je suis super fière d’elle. Ensemble nous avons réussi à surmonter le stress et à interpréter une chanson qui n’était pas évidente. En fait nous étions toutes les deux trop contentes.

Vous n’êtes pas trop déçue de ne pas avoir été retenue par Mika ?

Franchement un peu quand même... C’est un peu comme un coup de massue alors que vous êtes dans l’ambiance et que vous avez envie d’aller le plus loin possible. Je me suis sentie un peu triste mais j’étais super contente pour Lou Mai. Heureusement Lou Mai reste ma copine et nous sommes toujours en contact.

Vous attendiez-vous à ce que Zazie vous vole ?

C’est juste un truc de fou. Je suis euphorique. Il faut vraiment le vivre pour voir ce que ça fait. Que Zazie m’accorde une seconde chance, c’est comme un cadeau surtout que j’avais hésité à la choisir lors des auditions à l’aveugle. Je me sens comme une petite fille.