Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Comment vous êtes-vous sentie lorsque Zazie vous a volé ?

C’était juste un truc de fou. J’étais euphorique. Que la coach m’accorde une seconde chance c’est un cadeau. En plus lors des auditions à l’aveugle j’avais hésité à la choisir. Je me suis vraiment sentie comme une petite fille.

Avec les autres talents volés vous passez pas mal de temps à attendre. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Au départ je me moque de ce qui va suivre. Je profite juste de ma joie de poursuivre le show musical. En plus j’y retrouve mes deux potes. C’est par la suite que je commence vraiment à stresser car il suffit d’un buzz pour que je parte. Tristesse, stress, bonheur… je passe par toutes les émotions. C’est difficile à raconter car il faut vraiment vivre ce moment.

Quelle est votre réaction lorsque Valentin prend votre place ?

Je ne le connaissais pas. En revanche, comme j’ai adoré son interprétation pendant la battle j’ai très peur. Lorsque je vois Zazie en train de réfléchir et de le regarder avec des yeux d’amour je suis encore plus inquiète. Et Zazie finit par buzzer... Au moins je suis remplacée par un talent dont j’ai adoré la prestation. Néanmoins j’avoue que je suis très touchée de quitter The Voice.

Au final que retenez-vous de l’émission ?

C’est Juste formidable. Que ce soit musicalement ou humainement j’ai rencontré des gens fabuleux. En prime je me suis fait des potes. J’ai aussi rencontré Mika que je regarde depuis que je suis toute petite. A l’époque je disais à ma maman que je l’adorais. Après, la scène de The Voice est magnifique et le public est formidable. Pendant l’émission les sentiments sont multipliés par mille. Si toute ma vie pouvait être comme ça se serait génial.

Comment envisagez-vous l’avenir ?

Je viens d’être contactée par un producteur et par une agence. Pour l’instant je ne pense pas avoir les bagages pour me lancer. Je vais néanmoins enregistrer un EP en partenariat avec une plateforme qui va le financer. Je vais donc demander aux gens de m’aider et de croire en moi pour partager mon rêve. J’espère que ça marchera.