Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Pourquoi participez-vous à The Voice ?

C’est mon rêve et je pense que c’est le moment d’y participer car je me sens prête. En fait je suis encore une enfant et pouvoir chanter à la télévision devant des personnalités comme les coachs c’est incroyable.

Du coup lors des auditions à l’aveugle vous deviez vous sentir stressée…

C’était un défi très dur. Même si on m’a dit que ça ne se voyait pas, j’étais très anxieuse. En plus personne ne le sait mais j’étais malade, donc je n’avais pas ma voix habituelle. Je me rappelle encore des 10 dernières secondes alors qu’aucun coach ne s’était retourné... En revanche j’avais moins peur pour les battle car je n’étais pas toute seule. Comme je suis devenue copine avec Manoah nous avons vraiment pu faire un duo.

Affronter une amie cela doit être compliqué…

Oui même si nous ne le vivions pas comme une compétition. Du coup nous n’avons pas pris le dessus l’une sur l’autre. Maintenant, pour être franche, j’étais très contente que Zazie me choisisse. J’étais aussi triste pour Manoah mais je ne m’inquiétais pas pour elle.

Pourquoi choisissez-vous de chanter Roxane lors de l’épreuve ultime ?

Je viens de chanter deux chansons françaises, donc il faut que j’en prenne une en anglais. J’interprète Roxane depuis que je suis petite. Ce titre me touche car je connais quelqu’un qui a des soucis et cela me permet de lui passer un message. Mais je préfère ne pas en dire plus.





Vous venez de terminer l’épreuve ultime. Comment vous êtes-vous sentie ?

J’étais vraiment dans la compétition. En fait c’est un peu compliqué car en passant la première je me sens confiante. Juste après quand Mathieu chante je serre les dents. Valentin me fait un peu moins peur que Mathieu car ce dernier me semble vraiment au-dessus de nous.

C’est lui que Zazie retient mais Florent Pagny vous vole. Une réaction à chaud ?

Quand Florent Pagny buzze j’ai un énorme coup de stress pour savoir qui il sauve. Valentin me dit que ce sera moi mais j’ai du mal à le croire. Quand j’entends le coach le dire c’est la joie la plus totale.

Que pensez-vous de votre nouveau coach ?

Il me vole en me disant avoir été déçu de ma prestation. Pour la petite histoire pendant les auditions à l’aveugle je lui faisais des petits sourires et j’ai hésité à le choisir. Maintenant il me tarde de travailler avec lui. J’aime beaucoup tout ce qu’il a fait. En plus il a une base musicale classique qui me rejoint et c’est une grande personne de la musique.

Vous avez 17 ans. Comment expliquez votre maturité ?

On me l’a toujours dit mais je ne sais pas d’où elle me vient. Peut-être suis-je influencée par mon grand-frère… En tout cas je n’ai jamais pensé comme les personnes de mon âge. Petite je rêvais déjà d’avoir 18 ans et de me comporter comme une grande.

Vous vous préparez comment pour le direct ?

Je travaille un peu ma chanson chez moi. J’attends le jour J pour donner le meilleur. Par ailleurs je déteste travailler les chansons françaises donc j’ai décidé de laisser une grande place à la spontanéité.

Quoi qu’il arrive que retiendrez-vous de The Voice ?

Le show musical m’a déjà permis tellement de choses... J’ai beaucoup plus confiance en moi. Avant des filles m’appelaient pour me dire que je me la jouais, maintenant je laisse passer… Je garde la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Maintenant, vu mon âge, The Voice reste l’aventure de ma vie !