Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Manoah vient de prendre votre place dans la salle des talents volés. Une réaction à chaud ?

Honnêtement je suis très content pour elle. Je ne fais pas du tout de démagogie mais elle mérite cette place. C’est aussi super cool que Mika m’ait repêché. Même si je comprends qu’il veuille sauver des talents qui le méritent, je regrette qu’il préfère d’autres personnes que moi au final…

Lors d’une précédente interview vous disiez qu’il faut avoir le cœur bien accroché dans la pièce où attendent les talents volés. Qu’avez-vous exactement ressenti ?

C’est assez paradoxal. J’y retrouve Camille et Claire qui sont mes deux super potes. Du coup c’est une ambiance très bizarre. Je suis à la fois très content d’être avec elles et je sais que je suis sur la sellette et que nous avons tous les trois de grandes chances de devoir partir…

Malheureusement vous quittez The Voice. Que retenez-vous du show musical ?

Beaucoup de choses, à commencer par des rencontres très fortes. L’émission brasse tellement de gens géniaux, de chanteurs tous plus forts les uns que les autres, que c’est une aventure humaine à vivre. Quand on participe à The Voice il faut se préparer à vivre des décharges émotionnelles très fortes.

Avez-vous déjà des projets ?

Oui je continue de composer avec un pote qui s’appelle Lyris. Ensemble nous préparons quelque chose avec Louis Delort. Ca sort le 12mai.