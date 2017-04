Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Comment vous êtes-vous préparé pour les battles ?

J’ai commencé par me remettre de mes émotions. Après je me suis remis au boulot car je ne suis pas content de ce que j’ai donné aux auditions à l’aveugle. Je me suis donc entraîné à jouer la chanson de U2 dans une version guitare voix dans plusieurs tonalités. J’ai joué chaque note et chaque son en les retravaillant avec un professeur de chant.





Vous dites ne pas être content de vos auditions à l’aveugle. Est-ce à cause de l’ambiance ?

Non, c'est à cause de moi. J’ai le sentiment d’être passé complètement à côté. Pourtant je chantais cet air depuis pas mal de temps et j’étais plutôt à l’aise à la base. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Le stress ? Un jour sans ?





Avez-vous trouvé les conseils de Zazie pertinents ?

Tous les conseils sont importants mais les siens s’avèrent plutôt avisés et justes. Celui que je retiens le plus c’est de prendre du plaisir sans oublier la chanson à transmettre.

Comment avez-vous réagi en apprenant que vous alliez affronter Marius ?

Je ne l’avais pas entendu chanter. Je me suis juste dit qu’il fallait que je sois bon pour me rattraper après les auditions à l’aveugle. The Voice c’est un concours donc il faut être excellent. Pour le reste je n’avais pas de stratégie particulière.





Que ressentez-vous pendant la battle ?

Je me suis dit que plus rien n’existait à part la chanson et le sujet qu’elle évoque, à savoir la mort d’Irlandais à cause de conflits dans les années 70. Sur le moment j’ai l’impression d’être vraiment rentré dans la chanson et je suis à peu près satisfait de ce que j’ai fait. J’ai l’impression d’avoir partagé avec le public, Marius, les musiciens... A la fin je suis resté dans la chanson. L’émotion est tellement forte que je me suis senti plutôt absent et un peu spectateur.





A l’issue de la battle Zazie préfère Marius. C’est une grosse déception ?

Il me faut d’abord quelques secondes pour comprendre ce qui se passe. Je suis forcément un peu déçu mais c’est le jeu. Franchement, je comprends le choix de ma coach et c’est cool pour Marius car il le mérite.

Heureusement Mika vient de décider de vous voler…

Là aussi je me suis senti spectateur et n’ai pas compris ce qui se passait. Il a fallu qu’on m’amène dans la salle des talents volés pour que je souffle et réalise. Il y règne quand même une ambiance très bizarre. Si je suis content de retrouver mes camarades je sais aussi que je suis sur la sellette. Je vais avoir le cœur bien accroché…