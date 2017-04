Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Vous avez terminé second de la troisième édition de The Voice en Belgique. L’émission est-elle différente de la version qui existe chez nous ?

Oui au niveau des talents choisis. En Belgique il y a beaucoup d’amateurs qui n’ont jamais chanté ou fait de scène. En France j’ai l’impression que les participants ont déjà une bonne connaissance musicale. Cela apporte un autre niveau.

Que pensez-vous des talents français des précédentes saisons ?

Slimane a fait le buzz. Ses prestations sont excellentes. Je l’aime beaucoup car c’est quelqu’un qui vit vraiment chaque mot qu’il chante. Je me souviens aussi de Louane, une personne très simple. En plus je l’ai rencontré et c’est quelqu’un qui ne ment pas. J’apprécie aussi Kendji qui s’amuse. Il prend la vie comme elle vient et profite de chaque instant.

Quels conseils donneriez-vous aux talents de cette année ?



Il ne faut jamais lâcher. Rien n’est impossible ! Je viens d’une famille dans laquelle personne ne travaille dans la musique ce qui prouve que tout le monde peut y arriver. Quand on participe à ce genre d’aventure il faut profiter de tout car on ne le revivra pas deux fois. Il ne faut pas trop se poser de questions. Se faire une place dans la musique est tellement compliqué qu’il ne faut pas se laisser envahir par le doute. Enfin je crois qu’il ne faut pas surjouer ni calculer. L’important est de rester soi-même car c’est grâce à cela que les gens vous soutiennent.

Bien que vous veniez de sortir votre disque vous n’auriez pas envie de tenter votre chance dans la version française ?

La production me l’a proposé juste après ma participation en Belgique. Comme j’aime bien faire les choses une seule fois, j’ai préféré rester sur mes souvenirs…

Finalement vous avez remporté Danse avec les stars. Que retenez-vous de cette expérience ?

De belles rencontres artistiques. Que ce soit Denitsa, Fauve… personne ne m’a déçu. Pour être franc, partant de chez moi pour plusieurs mois j’avais peur de me sentir mal à l’aise mais tout le monde a été sympathique. Même les membres du jury se sont avérés à l’écoute et présents pour me conseiller.

Imaginiez-vous gagner ?

Vraiment pas ! Je ne suis pas aussi starisé que les autres candidats, ici personne me connaissait et j’avais peur que les téléspectateurs me boycottent. Au final je suis ravi.