Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Comment se passe votre tournée ?

Super bien ! Comme je viens d’une culture musicale dans laquelle on chante devant les gens et que je me produis dans des bars depuis très longtemps, j’attends cette tournée depuis des années. Depuis que j’ai sorti mon album je veux rencontrer les gens car c’est aussi grâce à eux que j’ai pu gagner The Voice. Je suis très content car toutes les salles affichent pratiquement complet. Cela ressemble vraiment à une belle histoire.

Que ressentez-vous sur ces scènes que vous attendiez tant ?



De la joie et du bonheur. Retrouver son public c’est un instant magnifique. De plus je n’avais pas l’habitude que les gens reprennent mes chansons. Quand vous avez écrit et composé vos textes et vos mélodies c’est un cadeau énorme.

The Voice a changé beaucoup de choses dans votre vie…

Même si je travaille depuis longtemps pour réaliser ces objectifs, j’ai l’impression de vivre un conte de fées incroyable. Grâce au show musical mon rêve d’enfant est devenu réalité. Depuis les auditions à l’aveugle j’ai sorti un album, je donne des concerts et maintenant je travaille sur mon deuxième album.

Vous nous mettez l’eau à la bouche. A quoi va ressembler ce prochain album ?



Je suis en train de travailler dessus. J’aimerais bien que ce soit un album de chansons françaises, donc je réfléchis beaucoup sur les textes. Je veux aussi qu’il contienne des airs qui me permettent de chanter un peu plus que sur mon premier album. Enfin je souhaite évoluer vers des choses plus mélodieuses…

Quand est-ce que vos fans pourront entendre vos nouvelles compositions ?

Normalement elles devraient être finies d’ici la fin de l’année.

En dehors du succès de ce prochain disque que peut-on vous souhaiter ?



Tout simplement de continuer d’être heureux. Et surtout que cette belle histoire avec le public continue !