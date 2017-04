Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La performance très rock de Léman sur Vivre ou survivre de Daniel Balavoine avait émerveillé Zazie, seule coach à se retourner en écoutant la prestation de haute voltige de Léman. Avec cette voix "à la Muse" selon les dires de la coach, le jeune homme peut aller très loin. Samedi soir, elle a décidé de l’opposer à Marius. A 25 ans, le barman a convaincu les 4 coachs avec sa voix singulière remplie d’émotions. Pour les pousser dans leur retranchement, Zazie a décidé de les opposer sur Sunday Bloody Sunday de U2.

Alors forcément, quand deux voix aussi puissantes que Léman et Marius se rencontrent, ça fait des étincelles. Pour Mika le challenge est dur. Le choix de Zazie ne va pas être simple. Après avoir pesé le pour et le contre, la coach se rend à l’évidence : c’est Marius qui doit continuer l’aventure. Même si le talent "fait des tentatives qui n’aboutissent pas", il tente et c’est pour cela qu’elle le choisit pour continuer The Voice… Vaincu, Léman ne cache pas sa déception. Mais a-t-il le temps de se remettre de sa défaite que Mika s’empare de son buzzer rouge et appuie. "Tu mérites de rester dans le jeu et voir ce qu’il se passe, parce que tu es crédible. C’est super jeune, c’est super indé et je pense que tu mérites ta place aux épreuves ultimes et même plus loin. Et c’est pour ça que je m’investis et m’engage pour toi", confesse l’interprète de Grace Kelly. Léman est donc un vaincu heureux, il poursuit l’aventure The Voice dans la Team Mika !

Revivez ci-dessous la battle Léman/Marius :