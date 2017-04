Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

C'est une battle originale qu'a proposé Zazie en opposant le rockeur Matthieu et l'introverti Fabian. Pour la coach, l'un est la lune, l'autre le soleil. C'est sur le titre Aussi libre que moi de Calogero qu'elle devrait les départager. Elle veut que Fabian sorte de sa "zone de confort" et que Matthieu se montre "sauvage". C'est la rencontre de deux univers radicalement différents sur un titre qui n'appartient à aucun de leurs deux univers.

"C'est très difficile, car il y a ces longueurs de notes, il faut pouvoir les tenir surtout quand il y a du stress. Chapeau", félicite la coach à la fin de la prestation de Matthieu et Fabian. Pour Mika, "c'était vraiment une bonne battle car personne n'a écrasé l'autre". Mais, étonné par la maîtrise vocale de Fabian, il opterait pour lui plutôt que son adversaire d'un soir. M Pokora est d'accord, mais préfère Matthieu, pour sa dégaine, son attitude et son grain de voix.

Florent Pagny opte aussi pour Matthieu, fasciné par la proposition du rockeur et l'aisance mais se dit aussi surpris par Fabian, "on ne s'attendait pas à ça". "Comment choisir entre deux astres?" se demande alors Zazie. Elle choisit de poursuivre avec le sauvage de Matthieu, estimant qu'elle peut lui apporter plus. Fabian quitte l'aventure The Voice tout en remerciant son coach de lui avoir permis de réaliser son rêve.