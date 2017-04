Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa plus tendre enfance, Fabian rêve de monter sur scène pour chanter. A 5 ans, il découvre un premier télé-crochet à la télévision qui mêle à la fois la danse, le chant et le théâtre. C’est le déclic. Si Fabian se sent isolé des autres enfants, c’est parce qu’il préfère chanter plutôt que de jouer au football comme les autres garçons de son âge : « Je ne rentrais pas dans une case, on me mettait à part », confie-t-il en coulisses. Une adolescence difficile donc, où le jeune homme se sent incompris. Mais il trouve enfin le bonheur dans une école de comédie musicale. En parallèle, il continue les cours de chant. Sur la scène de The Voice, le jeune homme espère prouver aux coachs qu’il a sa place dans la compétition : « C’est le moment de prouver qui je suis », ajoute-t-il avant de s’élancer sur la scène.

Déterminé à croire en ses rêves, Fabian interprète un titre difficile de Stromae, « Quand c’est ». Une chanson riche de sens au « texte fort. » Avec sa voix douce, grave et posée, il arrive à convaincre Zazie, seule coach à se retourner : « Quelle proposition gonflée, ce n’est pas un sujet hyper simple, mais en même temps, tu as le velours pour le faire, commente-t-elle à l’issue de sa prestation. Tu as cette force de pouvoir être vecteur d’émotions. » Un sentiment partagé par M Pokora qui salue également la prestation : « Très belle proposition et fallait porter cette chanson », ajoute-t-il.

