Fans de The Voice, découvrez encore plus d’inédits !

Samedi soir, vous avez pu découvrir les prestations des nouveaux talents lors de la troisième session des auditions à l’aveugle. Vous en voulez encore plus ? MYTF1 vous donne accès aux coulisses de l’émission grâce à des bonus inédits…

Lors de la troisième session des auditions à l’aveugle, de nouveaux talents se sont fait connaître. Parmi eux, neuf voix ont réussi à épater et conquérir Garou, Florent Pagny, Mika et Zazie. Certaines prestations ont particulièrement ému les coachs et les internautes. Certains twittos ont d’ailleurs déjà leurs chouchous. Et vous ? Certains d’entre eux ont retenu votre attention ? Vous mourrez d’envie d’en savoir plus sur eux ? Vous voulez les entendre chanter d’autres titres ? Ou alors vous souhaitez toujours plus de fous rires des coachs ? Grâce à la playlist de MYTF1, vous avez un accès illimité à toutes les vidéos que vous souhaitez. En plus du prime diffusé le samedi soir sur TF1, vous pouvez visionner, découvrir ou accéder aux coulisses de l'émission.





Toujours plus d’inédits

Cette semaine, vous pourrez voir notamment Kendji Girac interpréter un cantique évangélique. Ce dernier s’est également prêté à une interview vérité. Vous saurez tout sur le beau Gitano : une anecdote gênante sur un pantalon qui craque, son dernier "je t’aime"… Le gagnant de The Voice 3 vous dit tout.

Vous pourrez également découvrir des interviews inédites et les réactions des talents avant et après leur prestation. Anahy, Louyena, Amandine, Kora, Claudio, Clément Verzi et d'autres se livrent sans fards. On apprend notamment que Sam a failli tout laisser tomber à quelques minutes avant d’entrer en scène.

La playlist de MYTF1 vous permet de découvrir des vidéos inédites de tous les candidats sélectionnés par les coachs : des covers, des confidences et des interviews, le programme The Voice n'aura plus aucun secret pour vous. A découvrir ICI.