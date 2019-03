Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Originaire de Guadeloupe, Fanswa est un musicien traditionnel. Tous les jours, dans les rues de Point-à-Pitre, il chante et joue du Kà, un instrument de percussion, pour perpétuer cette musique de joie et d’amour. “Nos ancêtres ont eu la fabuleuse idée de transformer le tonneau de vin en instrument spirituel”. “Chez nous, c’est notre Elvis Presley,” confie un ami de Fanswa. Pour participer à The Voice, l’artiste traverse l’Océan et vient partager avec le public français cette musique traditionnelle qui lui est si chère. “Je viens pour montrer qu’en Guadeloupe il y a des voix, de la musique traditionnelle et avec beaucoup d’humilité, je viens faire ce que je sais faire,” confie Fanswa dans son portrait.







“An Pa Kay” - Chant créole

Fanswa qui a fait 8000 km en emportant dans sa valise, son Kà, son coeur et son talent, a séduit les quatre coachs ! “Vous avez amené du soleil,” commente Mika. “J’ai trouvé ça très beau”. Soprano a ressenti "l’âme", la présence des ancêtres de Fanswa sur le plateau et s’est senti obligé de “répondre à l’appel”. “Ça m’a fait un immense plaisir de vous entendre,” confie à son tour Julien Clerc. “Je suis heureux et fier que celui qui représente la Guadeloupe ce soir, dans cette émission, nous fasse quelque chose de véritablement ethnique”. Pour la suite de l’aventure The Voice, Fanswa choisit de rejoindre l’équipe de Soprano.