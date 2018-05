Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Quelques jours après la grande finale de "The Voice 7", Maëlle se remet peu à peu de ses émotions. Juste avant de remporter le concours, la jeune fille de 17 ans a chanté en duo avec Vianney et a tenu à le remercier chaleureusement pour son soutien.

Pour la première fois, c’est un talent féminin qui a remporté The Voice ! Samedi 12 mai, Maëlle a décroché le trophée tant convoité avec pas moins de 55,3% des voix face à Raffi Arto, Xam Hurricane et Casanova. Lors de la finale de l’émission musicale de TF1, la petite protégée de Zazie a interprété Sign of the times d’Harry Styles avant de chanter en duo avec Vianney.

Sur le plateau, l’interprète de Pas là a entonné Je m’en vais avec Maëlle. Il a affirmé son soutien sans borne à sa partenaire et il a vu juste ! Quelques instants plus tard, la lycéenne était sacrée grande gagnante du concours. Sur les réseaux sociaux, ses anciens camarades de jeu mais aussi de nombreuses personnalités ont tenu à la féliciter. Vianney a été l’un des premiers à saluer sa victoire. "Maëlle, évidemment. Si heureux et honoré d’avoir partagé ma chanson avec toi. Ne les laisse pas t’imposer leur horloge surtout. Demain t’appartient !", a-t-il écrit sur Twitter.

Une attention qui a visiblement fait chaud au cœur de Maëlle, qui lui a répondu. "Merci à toi, du fond du cœur, pour ta gentillesse et ta sincérité. Tu es quelqu’un d’exceptionnel", a écrit le talent sur le réseau social en accompagnant son tweet d’un émoji en forme de cœur. Si c’est pas mignon ça !