Lors de la demi-finale de la saison 8 de The Voice, ce samedi 1er juin sur TF1, les téléspectateurs ont fait entendre leurs voix. Deux talents par équipe pour une place seulement en finale ! Dans l'équipe de Jenifer , Sidoine a conquis le cœur des téléspectateurs avec sa reprise de "Vole" de Céline Dion. Dans l'équipe de Soprano , c'est Clément qui a gagné son ticket grâce à son interprétation de "La quête" de Jacques Brel. Dans l'équipe de Mika , Whitney s'est imposée face à Gjon's Tears avec la chanson d'Adèle, "Make you feel my love". Enfin, dans l'équipe de Julien Clerc , Pierre Danaë a su toucher le public en chantant l'une de ses chansons préférées, "The Scientist" de Coldplay.