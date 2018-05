Par Léa Ouazan | Ecrit pour TF1 |

Casanova est un véritable miraculé. Recalé lors des auditions à l'aveugle de la saison 5 de "The Voice", le chanteur corse a retenté sa chance deux ans plus tard avec succès. Lors de la finale, ses performances ont enchanté le public et les coachs.

La saison 7 de The Voice touche à sa fin. Après plusieurs semaines de compétition, les quatre finalistes s’affrontent sur le plateau de l’émission. Parmi eux, Casanova, un jeune corse de 23 ans. Souvenez-vous, il s’était déjà présenté au casting de la cinquième saison de The Voice il y a deux ans. Malheureusement, aucun coach ne s’était retourné pendant sa reprise d’Amsterdam de Jacques Brel en version corse. Mais à l’époque, Mika l’avait encouragé à continuer dans la musique. Et c’est ce qu’il a fait !

Deux ans plus tard, Casanova s’est hissé jusqu’en finale. Un joli parcours pour celui qui a été sauvé suite au départ de Mennel. Désireux de montrer ce dont il est capable, le talent de Mika ne cessé d’éblouir les coachs au fil des semaines. Ce samedi, bouleverse les téléspectateurs en rendant hommage à Johnny Hallyday. Après avoir interprété son titre, Casanova est rejoint par Mika sur scène. Le talent et son coach interprètent ensemble Goodbye Stranger de Supertramp. Suite à ce duo riche en émotions, Casanova et Amel Bent reprennent le célèbre titre de Johnny Hallyday intitulé Que je t’aime. Un bouleversant hommage au rockeur disparu il y a quelques mois des suites d’une longue maladie.

Découvrez la prestation de Casanova en duo avec la chanteuse Amel Bent :