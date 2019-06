Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Retour sur le parcours de Clément

Clément, c'est ce talent originaire de Corse qui était d'abord venu dans The Voice pour prendre sa revanche. En saison 6, aucun fauteuil ne s'était retourné lors de son audition à l'aveugle. Le jeune homme était venu pour rendre hommage à son papa disparu quelques temps plus tôt… “Trop tôt par rapport au décès de mon père et trop tôt par mon expérience musicale. Plutôt que de se résigner, Clément quitte alors son île de beauté pour s'installer à Paris, dans le but de travailler sa musique.



Deux ans plus tard, il se sent prêt à prendre sa revanche et c'est avec "Fils à papa" de Vianney qu'il l'obtient ! “Une des meilleures prestations que j’ai eu dans mes six saisons de The Voice” lui confie alors Mika. “Du Brel sur du Vianney,” souligne Jenifer. Mais c'est avec l'aide de ses deux soeurs, que Clément choisit de poursuivre l'aventure avec Soprano. Lors de la terrible épreuve des KO, il séduit son coach avec "J'étais là" de Zazie et c'est encore lui que choisit Soprano, en battle face à Fanswa.

"Earth Song" (Michael Jackson)

La semaine dernière, le public a décidé de le sauver face à Vay et ce soir, il est en finale de The Voice, saison 8. Pour sa dernière prestation en solo, Clément interprète "Earth Song" de Michael Jackson. "Il met le frisson. C'est une leçon de vie pour beaucoup de gens. On l'a vu travailler et évoluer ! C'est touchant," félicite son coach.



Pour cette grande soirée de finale, Clément chante "Les murs porteurs" en duo avec Florent Pagny.

