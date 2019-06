Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Ils étaient 8 talents à se présenter sur la scène de The Voice pour cette demi-finale. 2 talents par équipe pour 1 place seulement. Quels sont les cinq talents à qui vous avez donné rendez-vous en finale ?



Clément, finaliste de Soprano

En chantant "La quête" de Jacques Brel, une chanson qui "raconte que pour atteindre l'inaccessible étoile, seule la persévérance paye," le talent a su toucher le cœur de Soprano mais aussi et surtout des téléspectateurs. Avec près de 83.6% des votes du public, Clément s'est imposé face à Vay. "Ça fait plusieurs fois que Jacques Brel me porte bonheur. J'avais passé le casting de The Voice avec l'une de ses chansons et ce soir, je vais en finale grâce à lui et au public. La persévérance paye et je suis très heureux ce soir," a confié Clément dans The Voice, la suite.



Whitney, finaliste de Mika

"J'ai l'impression que le public m'a donné une seconde chance," avait confié Whitney peu convaincue alors par sa prestation en quart de finale. Ce soir, plus que jamais, l'enjeu était énorme : décrocher son ticket pour la finale. Pour séduire les téléspectateurs, Whitney interprétait le tube de Bob Dylan chanté par Adele, "Make you feel my love". "Mademoiselle Whitney, remerciez votre coach qui vous a trouvé la chanson qui a fait que le génie du grand Bob a provoqué cette magie en vous. Ce soir, vous avez fait de la musique," confiait Julien Clerc après sa prestation. Avec près de 54.6% des voix du public, Whitney s'est imposée face à Gjon's Tears. "Ça fait toujours bizarre de se dire qu'il y a des millions de gens qui me regardent alors que je viens d'un petit village. Mon village est en train de devnir l'Hexagone et je trouve ça merveilleux," a confié Whitney dans The Voice, la suite.

Sidoine, finaliste de Jenifer

"Sidoine c'est le talent qui s'est révélé sur cette saison 8," avouait Jenifer en coaching. Pour cette demi-finale, il chantait "Vole" de Céline Dion. "Chaque semaine, il devient de plus en plus intéressant," commentait alors Mika. "Sidoine a cette élégance, cette sobriété et ce goût du risque. Il provoque des émotions tout en gardant sa pudeur," confiait sa coach avec beaucoup de fierté. Avec près de 70.9% des votes du public, Sidoine s'est imposé face à Léona Winter. "Je suis là pour dire aux gens qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer," a confié Sidoine dans The Voice, la suite.

Pierre Danaë, finaliste de Julien Clerc

"Il a une voix qui console, m'a dit une amie hier. Je crois que c'est pour ça que je vous ai sauvé," racontait Julien Clerc en coaching. Pour la demi-finale, Pierre Danaë interprétait l'une de ses chansons préférées, "The Scientist" de Coldplay. Avec près de 55,7% des votes du public, Pierre Danaë s'est imposé face à Léonard. "Pierre est animé par un don de la mère nature. Cette voix si particulière, c'est son passeport. Maintenant, on est plus que tous les deux mais on va aller encore plus loin," a confié Julien Clerc dans The Voice, la suite. "On va continuer à faire de la musique selon notre cœur".



Attention, la finale de The Voice, c'est Jeudi prochain à 21h sur TF1 !