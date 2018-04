Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

À vos agendas ! La finale de The Voice 7 aura lieu dans quelques semaines, samedi 12 mai prochain dès 21 heures sur TF1. Après les auditions à l’aveugle, les additions finales et les duels, les talents de Mika, Pascal Obispo, Zazie et Florent Pagny ont gravi un échelon supplémentaire en participant au premier prime en direct de l’émission samedi 21 avril. Mais il leur reste encore deux semaines pour séduire le public et accéder à la finale du concours.



Lors de cette ultime soirée, il ne restera qu’un seul talent par coach en compétition ! Ce sera à vous d’élire le successeur de Lissandro Cuxi à l’issue d’un prime exceptionnel présenté en direct par Nikos Aliagas et Karine Ferri. Les quatre talents votn tout faire pour se démarquer et offrir la plus belle prestation afin de conquérir le cœur du public. Mais ce n’est pas tout ! En plus de défendre leur place en solo sur scène, ils chanteront en duo avec leur coach et en duo avec de prestigieux guests.



Alors, qui sera la plus belle voix de France 2018 ? Quel talent remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album ? C’est vous et vous seuls qui déciderez. On compte sur vous pour être au rendez-vous samedi 12 mai dès 21 heures sur TF1.